Los brotes verdes que ve Sellés en el mercado: "Se han dado pasos, pero no vamos a regalar a ningún jugador"

En Santander y ante el líder Racing el sábado (21.00 horas), en el segundo partido con el mercado abierto, tampoco tendrá novedades el Real Zaragoza en forma de fichajes ni tampoco salidas, puesto que lo segundo condiciona lo primero, aunque el entrenador zaragocista, Rubén Sellés, ya empieza a ver brotes verdes para que en la recta final de la ventana lleguen los refuerzos al equipo, en teoría tres, un central, un extremo y un punta.

"Mi obligación no es sembrar incertidumbre, sino responder e informar cuando se me pregunta. En Burgos ya avisé de que en la primera parte del mercado no iba a haber nada y ahora se han dado pasos. Nosotros teníamos un déficit en el límite salarial que acaba de ser subsanado y, a partir de ahí, la situación es que tenemos un límite de fichas y estamos trabajando en las posibles salidas y entradas. El mercado será a partir de la mitad y la segunda parte de enero", ratificó.

"Lo que no vamos a hacer nunca es que por liberar una ficha regalar a un jugador o pagar el 100% de su salario. Sabíamos que esta situación iba a pasar. Para que se den las condiciones idóneas tienen que ser para todos, no para una parte y por supuesto para el Zaragoza"

Dado esa limitación de fichas profesionales, con 24 ocupadas y con la situación de Álex Gomes, con el que se debe llegar a un acuerdo para que no ocupe ficha A al final del mercado, las salidas son vitales, porque sin ellas no pueden llegar fichajes y de momento no se ha dado ninguna pese a que en la rampa están desde hace tiempo futbolistas como Kosa, Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans... "Es fácil explicarlo. El mercado tiene unos tiempos, hay una situación deportiva y financiera que es la que tenemos, que te condiciona y que no te permite regalar a tus jugadores. Teníamos ese exceso de límite y las ofertas que había son muy a la baja por los futbolistas y lo que no vamos a hacer nunca es que por liberar una ficha regalar a un jugador o pagar el 100% de su salario. Sabíamos que esta situación iba a pasar y la gente tiene que entender que no se pueden regalar futbolistas y para que se den las condiciones idóneas tienen que ser para todos, no para una parte y por supuesto para el Zaragoza, no para nadie a título individual ni para otros equipos", argumentó.

"Somos conscientes de la situación en la tabla y hay que saber que para conseguir ese resultado tenemos que elegir un camino que tenemos muy claro. Cuando nos ponemos y hacemos las cosas bien somos un rival difícil de batir"

Con los mismos futbolistas y con 22 jornadas por delante el Zaragoza tiene que sumar 33 puntos de 66 para llegar a la frontera de 50 en la que se marca la permanencia, pero Sellés no hace cuentas. "Podemos entrar en negatividad si miramos al final de temporada y al objetivo final. Me centro en el partido en Santander, en que tengo que tener el partido preparado para salir a competir, mi temporalidad llega hasta ahí", argumentó, para añadir después al respecto: "Somos conscientes de la situación en la tabla y hay que saber que para conseguir ese resultado tenemos que elegir un camino que tenemos muy claro. Sabemos que podemos ser muy competitivos y el hecho de mirar la tabla no debe condicionar que nosotros somos los que tenemos que revertir la situación. Cuando nos ponemos y hacemos las cosas bien somos un rival difícil de batir".

"El desafío es que tras un resultado negativo como el del otro día hay que volver a dar un paso hacia delante y saber que podemos competir e ir a por los rivales. Debemos mejorar en las situaciones de área, ya que son claves. Tenemos que defender mejor la nuestra y ser más eficaces en la del rival"

"El desafío es que tras un resultado negativo como el del otro día (derrota ante Las Palmas) hay que volver a dar un paso hacia delante y saber que podemos competir e ir a por los rivales", añadió Sellés, centrándose solo en el ascepcto futbolístico y teniendo claro dónde debe mejorar su equipo para sumar más victorias: "En las situaciones de área, ya que son claves. Tenemos que defender mejor la nuestra y ser más eficaces en la del rival. Hay que ser súper agresivos en ambas", argumentó antes de la visita al Racing, el líder y el equipo más goleador de la categoría, con 43 tantos en 20 partidos.

"El Racing marca muchos goles, pero también es de los que más conceden. Si les dejas correr son peligrosos, pero podemos tener nuestras opciones. El que quiera ser mejor que nosotros tiene que demostrar muchas cosas"

Un Racing líder y goleador

"Marca muchos goles, pero también es de los que más tantos conceden. Juegan con una seña de identidad muy clara, con un entrenador (José Alberto) que lleva mucho tiempo trabajando con esa plantilla. Si les dejas correr son peligrosos, pero podemos tener nuestras opciones. La idea clara con la que vamos es que el que quiera ser mejor que nosotros tiene que demostrar muchas cosas", aseveró Sellés, que ve a Radovanovic para jugar tras el golpe en las costillas que le lleva persiguiendo desde el choque ante el Cádiz y que le obligó a dejar el partido ante Las Palmas en un eje de la zaga donde los cambios son continuos: "Es en la línea defensiva ha sido donde más cambios hemos realizado, forzados por situaciones de lesión, sanción u otras circunstancias. Estamos intentando llegar a una línea reconocible, una línea que pueda evolucionar de forma conjunta", admitió Sellés.

En el lateral derecho de esa línea defensiva sigue de baja Martín Aguirregabiria, al que aún le quedan dos semanas para volver y que estaba rindiendo a gran nivel antes de su lesión muscular. "Martín ha jugado muchos minutos y ha rendido siempre, pero como habitualmente digo no buscamos héroes y su baja no tiene que afectar. Hemos jugado ahí con Juan (Sebastián), con Francho el otro día ante Las Palmas, aunque yo no soy muy adepto, pero creo que el partido demandaba situaciones mucho más ofensivas poniendo a Cuenca y a él, sabiendo que a nivel defensivo puede pasar alguna cosa. Y para Santander tenemos más opciones con el lateral derecho y veremos cuál utilizamos".