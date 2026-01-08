Un exzaragocista y un ex del Huesca en Primera División, en las sesiones AFE de jugadores en paro

Todos los años la Asociación de Futbolistas Españoes (AFE) organiza sesiones y concentraciones para jugadores en paro, para que sigan manteniendo la forma, entrenando a nivel competitivo y demostrando a los equipos que pueden tener un hueco en sus plantillas en la segunda parte de la temporada.

Desde este jueves y hasta el 18 de enero, en Alicante, la AFE organiza la 39ª edición de estas sesiones y hay dos jugadores con pasado en el Real Zaragoza y la SD Huesca que están convocados. Durante la concentración entrenarán y disputarán partidos amistosos ante rivales que todavía están por confirmar.

El entrenador de esta selección será Javier González, exfutbolista de equipos como Athletic Club, Celta de Vigo o Hércules. David Aganzo, presidente de AFE, estuvo presente en el Hotel Bonalba Alicante para recibir a los jugadores seleccionados.

Daniel Lasure, después de haber estado cerca de firmar por el Eibar de Primera División por 1,7 millones de euros (oferta rechazada por el Real Zaragoza), pasó de ser titular indiscutible a los problemas físicos, la pérdida del puesto en el once y, además, el cáncer testicular. Tras su marcha definitiva en 2023, estuvo en el propio Eibar, Amorebieta y el Universitatea Cluj de Rumanía.

Pero hay otro jugador con pasado aragonés y además en Primera División. Samuele Longo, uno de los delanteros más prometedores de Europa y canterano del Inter de Milán, llegó a la SD Huesca cedido por el club italiano y disputó entre Liga y Copa 17 partidos en los que anotó un gol, ante el Villarreal en casa. Sin embargo, su bajo rendimiento y algunos episodios extradeportivos hicieron que se rompiera el préstamo en enero. Su último club fue el Antequera de Primera RFEF.

Samuele Longo celebra el gol de Cucho Hernández en el Camp Nou frente al FC Barcelona, en 2018. / EFE

El equipo escogido por Javier González y su cuerpo técnico es el siguiente:

Porteros: Carlos Soler y Diego Cotelo

Defensas: Xavi Estacio, Guille Caballero, Íñigo Albizuri, Javi Julià, José Ríos Reina y Daniel Lasure

Mediocampistas: Manu Martín, Jon Cabo, Álex Jaraiz, José García Maurin, Rubén Sáiz, Víctor Tablero, Bryan Rodrigues y David Doval

Delanteros: Samuele Longo, Michu Escobedo, Sebas Chalbaud y Xavi Cencillo

Además, el centrocampista Jesús Beas, en la fase final de recuperación de una lesión, trabajará en la concentración junto al servicio médico para ponerse a punto y conseguir el propósito común de fichar por algún equipo.