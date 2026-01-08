El nivel del fútbol del Real Zaragoza de Rubén Sellés y el impulso de los fichajes de enero

Primero llegaron las derrotas de Gijón y contra el Deportivo. Después, el tortazo de Granada, el que más molestó a Rubén Sellés, palanca decisiva para los cambios que ejecutó posteriormente en el once y que sirvieron para enmendar el rumbo de los resultados. El Real Zaragoza ganó consecutivamente al Huesca, en Eibar y al Leganés y alimentó unas esperanzas de salvación que se habían diluido en un mar de pesimismo ante la sucesión de malos resultados: el equipo llegó a encadenar seis derrotas entre octubre y mitad de noviembre.

Luego, el ritmo se ha vuelto a detener, con dos puntos de los últimos doce, dos empates y dos derrotas. Sin embargo, a pesar de los malos resultados, algo importante ha cambiado: el Real Zaragoza hace ahora bien muchas más cosas y eso, gane, pierda o empate, le tendrá cada jornada más cerca de poder vencer, siempre que mantenga estas cotas de juego, en algunos partidos de bastante duración, en otros más circunstanciales.

En el partido que inició aquella mini resurrección de noviembre, el Real Zaragoza le ganó al Huesca con poco fútbol. Fue un partido serio desde el punto de vista defensivo y que se solucionó con un extraordinario tanto de Martín Aguirregabiria desde fuera del área. En Eibar, el equipo pasó las de Caín y Andrada fue el héroe de la tarde. Su magnífico ejercicio de resistencia tuvo el premio de la victoria en una contra al final del partido que Bakis rozó con el cuerpo después de un golpeo de Toni Moya. Al Leganés, el Real Zaragoza le remontó un 0-1 con un jugador más pero con un aluvión de llegadas y oportunidades. Otras veces, por ejemplo en Gijón, el equipo no supo jugar en ventaja. Esta vez, sí.

La inercia positiva duró hasta Málaga, cuando Dani Gómez recuperó un punto en el descuento. De lo más reciente, el partido ante el Cádiz fue el más feo, pero tanto en Burgos, donde el equipo aragonés sumó un punto aunque mereció más por la consistencia de su propuesta, como el pasado domingo frente a Las Palmas, otra jornada que no fue lo que pudo haber sido, el Real Zaragoza situó su nivel en un escalón compatible con las victorias en pasajes interesantes de los partidos.

Ese es el mérito que hay que atribuirle a Rubén Sellés, aunque con los puntos que ha sumado no ha conseguido sacar al equipo de pobre. Con los refuerzos adecuados en este mercado invernal, por encima de todas las cosas gol y calidad, los cimientos que ha consolidado en estos meses deberían producir un impulso con el que poder pensar que la hazaña es aún posible.