¿Cuál es el objetivo 'sacrificado' por el Real Zaragoza en el mercado de enero?

El Real Zaragoza centró sus miradas antes de la llegada del mercado de enero en intentar cuatro fichajes, un central de mayor velocidad y jerarquía de los que tiene, en una posición plagada de problemas desde el inicio del curso, un centrocampista que supusiera más fútbol y un extremo y un delantero que mejoraran la faceta anotadora del equipo. De hecho, desde el club, tanto en la reunión con las peñas como en la Junta General con los accionistas, se habló de "4 o 5" refuerzos, aunque hace una semana y tras el regreso del parón navideño Rubén Sellés rebajó el tiro y de forma indirecta dejó la cifra en dos o tres.

"He estado en otros mercados en otros equipos y cuando se hacen más de dos o tres fichajes significa la adaptación de jugadores y la mayoría de veces acaba no funcionando o creando unas situaciones no deseables. Creo que no es necesario volvernos locos. Esta plantilla tiene ambición y calidad, está lista y no creo que sea necesario cambiar muchos jugadores e ir más allá del número que he dicho", aseguró el pasado viernes.

Los motivos del cambio de guion

Ahora mismo, Txema Indias, con la necesidad inexcusable de dar salidas, ya que tiene la plantilla 24 fichas más la situación de Ale Gomes, centra sus miradas en un central, un extremo y, sobre todo, un delantero. Eso es lo que se transmite desde la dirección deportiva. Así, el refuerzo en la medular queda aparcado, o cuanto menos relegado, por lo que salvo cambio de las circunstancias o una gran y accesible oportunidad de mercado, no llegará en este enero un futbolista para la medular zaragocista cuando allá por octubre y con el terrible inicio liguero con Gabi se veía importante que el Zaragoza ganara capacidad con el balón en el medio y ya se tenía claro que el club iba a ir sí o sí al mercado invernal, con ese primer objetivo.

El centro del campo es una parcela con muchos efectivos, Keidi Bare, Guti, Francho, Toni Moya, Paul, Saidu y hasta Lucas Terrer, y el equipo en lo futbolístico ha ganado en capacidad de generación de juego con Sellés de entrenador

Sin embargo, el panorama ha cambiado. Sellés ha dotado al equipo de más argumentos futbolísticos, ya que el Zaragoza genera mucho más juego que en el arranque de curso y además el centro del campo es una parcela con muchos efectivos (Keidi Bare, Guti, Francho, Toni Moya, Paul, Saidu y hasta Terrer) en una apuesta con el entrenador valenciano en la que está jugando de forma habitual con tres centrocampistas, con Keidi y Guti en la sala de máquinas y Francho volcado al costado derecho para que también aproveche los pasillos interiores.

Keidi Bare ha dejado atrás su largo historial de problemas físicos y suma más partidos de titular seguidos (hasta siete) que nunca en el Zaragoza, Toni Moya, que estaba en un rol claramente secundario con Gabi, ha ganado peso como relevo desde el banquillo (ha jugado en 9 de los 10 partidos con Sellés), Guti y Francho son tan indiscutibles o más con el actual entrenador como con el anterior y el capitán, salvo de forma puntual el otro día en el tramo final ante Las Palmas, ya no es lateral derecho como con Gabi.

Saidu, más centrocampista que central para Sellés pese a que el domingo fuera el relevo de Radovanovic en el eje cuando se retiró el serbio, ya es jugador del primer equipo a todos los efectos tras ejecutar la opción de compra al Dansoman Wise el 25 de octubre, además de que el preparador valenciano le tiene mucha fe a Lucas Terrer, que es habitual en casi todas las citaciones del primer equipo y fijo en los entrenamientos.

La salida de Paul en enero cambiaría el escenario y ampliaría mucho el margen, pero requiere de un acuerdo para romper la cesión con el Lyon y el club galo no lo acepta. Ahora mismo, el costamarfileño acabará la temporada de zaragocista

Y a todos ellos hay que añadir a Paul Akouokou, que entre sanciones, lesiones y molestias (ahora en la planta del pie) lleva sin jugar desde el partido ante la Cultural Leonesa, donde rompió el monitor del VAR, salvo en el duelo copero ante el Burgos. El costamarfileño está cedido por el Olympique de Lyon y fue apuesta capital en verano, donde Gabi e Indias le estuvieron esperando toda la pretemporada que llegara sobre la bocina del mercado. Su cesión requiere de un pacto entre las tres partes para romperla y, a día de hoy, aunque el Zaragoza vería con buenos ojos cortarla (asume 600.000 euros del total de 1,5 millones de su ficha) y supondría liberar un buen margen, el club francés no accede a ello.

Ni el Lyon tiene fichas libres ni quiere de vuelta al centrocampista (tiene contrato allí hasta 2027) salvo que los agentes del jugador, o el propio Zaragoza, le presenten una salida viable con destino a otro club. Paul ha jugado muy poco en estos años en Francia (en 13 partidos en dos cursos, con solo 125 minutos la temporada pasada) y no demasiado en el Betis (44 en tres años antes de ser traspasado en el verano de 2023), por lo que no lleva mal la sensación de participar poco.

Una muy improbable salida de Paul podría cambiar el escenario pero el Zaragoza en todo caso anda con muy poco margen salarial, todavía menos físico en forma de fichas, y se juzgan más vitales otros refuerzos, sobre todo el punta, para tener más gol, y en menor medida el central y el extremo. Es decir, ganar más presencia en las dos áreas, faceta en la que flojea un equipo que con Sellés ha encontrado más caminos en lo futbolístico.