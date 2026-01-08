La sub-18 cita a Álex Gomes y Sellés explica su estatus en el primer equipo

No está jugando en los últimos partidos, ya que tras su gran actuación ante el Eibar solo ha tenido minutos ante el Burgos, jugando todos los minutos en ese duelo de Copa, pero el seleccionador David Tenorio ha incluido en su lista a Álex Gomes (el propio jugador y el club insisten en que se deje de llamarle Ale) para el amistoso que disputará la selección española sub-18 el 14 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ante Italia. Gomes suma con el Real Zaragoza tres partidos de Liga (Deportivo, Granada y Eibar) y los dos de Copa. Con la sub-18 fue citado y disputó tres partidos en octubre en el Torneo Cuatro Naciones (Portugal, Turquía y Rumanía), además de acudir a unos entrenamientos en noviembre en Marbella.

Tenorio ha confeccionado una lista con 22 jugadores que se concentrarán el lunes 12 al mediodía para disputar el partido a las 11.30 horas del día 14 y Gomes regresará después para entrenarse el jueves 15 con sus compañeros y estar disponible ante el Sanse el sábado 17. El Zaragoza comunicó el pasado 19 de diciembre que el central de la cantera pasaba a ser a todos los efectos del primer equipo al ejecutar la opción unilateral de su contrato, lo que conlleva que durante este enero haya que llegar a un acuerdo (a un nuevo contrato) para evitar que ocupe ficha A desde el 2 de febrero y sí tenga dorsal del B, compaginando en ese caso el filial y el primer equipo (la idea es que esté a las órdenes de Sellés salvo circunstancias muy especiales), lo que ahora mismo no puede hacer.

El caso es que no ha jugado ni un minuto en las 5 últimas jornadas y ante el Burgos y Las Palmas Sellés priorizó la apuesta de Saidu, que salió por Tachi en El Plantío y por Rado ante el equipo canario, para situarse en el eje de la zaga pese a que su posición es más la de centrocampista y con Gomes en el banquillo: "Álex está compitiendo para intentar ser titular y jugar, está trabajando en ello. El hecho de que no haya jugado en los últimos partidos ha sido más por el perfil de jugador que queríamos y con Saidu priorizamos poder romper la presión del rival. Contamos con Álex como hemos contado siempre", argumentó Sellés sobre una situacion que el club espera y debe solucionar cuanto antes, ya que ahora mismo ni juega en el primer equipo ni lo hace con el Aragón.