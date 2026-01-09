El exjugador del Real Zaragoza que conquista Estados Unidos tras marcar 10 goles y dar 15 asistencias

El Charlotte ha hecho oficial el fichaje a título definitivo del exjugador del Real Zaragoza Pep Biel, que ya disputó la presente temporada en la MLS como cedido. Biel, de 29 años, firmó un contrato de Jugador Designado hasta 2027, con opción para 2028, informó el club.

El español protagonizó una excelente temporada este año con el Charlotte, con el que anotó 10 goles y dio 15 asistencias.

"Pep ha demostrado que marca la diferencia en esta liga y es uno de los delanteros clave, con buena ética de trabajo, en este club. Estamos encantados de darle la bienvenida de manera permanente con un contrato a largo plazo", dijo el director general Zoran Krneta.

Biel, durante su etapa en el Real Zaragoza. / JAIME GALINDO

Seis años después de su marcha del Real Zaragoza, el balear sigue triunfando. Como el propio jugador admitió en una entrevista concedida a este diario, el club aragonés intentó su regreso hace un año y medio, pero no fue posible.

Pep Biel, fichado para el Deportivo Aragón desde el Almudévar en 2017, tuvo una temporada de irrupción en el Zaragoza en la 18-19 tremenda. Lucas Alcaraz empezó a darle protagonismo que Víctor Fernández cuando relevó al técnico granadino le negó en un primer momento hasta plantearse una cesión en enero al Atlético Baleares. Sin embargo, fue clave en esa segunda vuelta, con goles y asistencias, hasta seis dianas y cuatro pases, que le situaron como absolutamente indiscutible para el técnico zaragozano, el más interesado en volverlo a tener a sus órdenes, una posibilidad que abordó, sin éxito, en junio de 2024.