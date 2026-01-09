Un exzaragocista releva a otro en el Pafos de Chipre

El Pafos, que el pasado domingo vio marchar al Spartak de Moscú a Juan Carlos Carcedo, tras pagar una cantidad por el entrenador nacido en Logroño que algunas fuentes sitúan en 600.000 euros, ha anunciado el que será su nuevo entrenador y tiene también pasado en el Real Zaragoza. Albert Celades ha firmado un contrato hasta 2027 con opción a prórroga. Celades tiene la misión difícil de hacer olvidar a un entrenador que ha hecho historia en ese club, disputando la actual Champions.

Celades fue jugador del Real Zaragoza entre 2005 y 2008, tres temporadas, figurando en la plantilla que logró el subcampeonato copero en 2006 y en la que bajó a la categoría de plata en su última campaña de blanquillo, disputando 86 partidos oficiales con esa camiseta. Se formó como jugador en La Masia y jugó tanto en el Barcelona, con el que debutó como profesional en la 95-96, como en el Real Madrid. También militó en el Celta de Vigo, Girondins de Bordeaux y los New York Red Bulls en la Major League Soccer. Como míster estuvo en las categorías inferiors de la selección española, hasta dirigir cuatro años a la sub-21, y entrenó al Valencia cuatro temporadas.

Carcedo fue el primer entrenador de la actual propiedad zaragocista, Real Z LLC, y llegó en el verano de 2022 y solo estuvo 15 jornadas en el cargo, antes de ser relevado por Fran Escribá. El entrenador riojano, aunque criado en Vitoria, sin embargo, ha hecho historia en el Pafos, logrando el título de la Superliga de Chipre en la 24-25, y el de la Copa en el curso anterior, en la 23-24, y compitiendo en la Champions en el actual curso, porque bajo su dirección del español, el Pafos se clasificó por primera vez para la Champions League. El nuevo entrenador del Spartak, que ha firmado hasta 2028, ya trabajó con ese club en 2012, como parte del equipo técnico de Unai Emery.