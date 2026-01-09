Kosa se marchará cedido al Kosice de Eslovaquia hasta junio

Sebastian Kosa será la primera salida del Real Zaragoza, la más prevista y fácil de todas y el central eslovaco continuará su carrera regresando a su país, al Kosice FC, que juega en la Nike League y es penúltimo en esa competición. El central eslovaco, ante la falta de oportunidades, regresa a su país, en una operación que se espera cerrar a principios de la próxima semana, aunque ya está ultimada y se da por hecha, teniendo en cuenta que el Zaragoza lo fichó por cuatro temporadas, en el verano de 2024, desde el Spartak Trnava.

La intención del Zaragoza era que jugara en una competición de mayor nivel que la eslovaca, pero al final la opción mejor ha salido de su país. Volverá en junio con dos años más de contrato y con un nivel bajo cuando ha podido jugar. Su salida liberará una ficha para poder buscar refuerzos, teniendo en cuenta que el Zaragoza tiene 24 ocupadas ahora, más la situación especial de Ale Gomes. La cesión es sin opción de compra.

En el actual curso, donde arrancó con una operación de menisco, solo ha jugado en Copa frente al Mutilvera, donde fue titular con un rendimiento pobre para completar apenas 71 minutos. Y ha visto como Saidu, Ale Gomes y Barrachina le pasaban en la preferencias de Sellés, además de los fichados Insua, Tachi y Radovanovic. Internacional sub-21 (12 veces) con Eslovaquia, hasta debutó con su selección absoluta, ante Austria, su primer curso estuvo marcado por una larga lesión de tobillo, la fractura del maleolo peroneal que sufrió en Copa ante el Hospitalet el 29 de octubre y que le tuvo 15 partidos de Liga y casi cuatro meses de baja, pero solo jugó en 5 partidos, cuatro de Liga y uno de Copa, sin embargo no se le pudo dar salida en verano por su lesión en el menisco.

Y el valor de mercado de Kosa, por el que el Zaragoza pagó 250.000 euros al Spartak Trnava por la mitad de su pase, sigue cayendo en picado. En su acuerdo de traspaso también se fijaban otras cantidades por paquetes de encuentros jugados, que obviamente no se darán por ahora. Con contrato hasta 2028 y un sueldo ligeramente superior al salario mínimo, su cesión era la única vía. El central llegó al Zaragoza ya con una amplia trayectoria en la Nike Liga de Eslovaquia, donde había jugado 119 partidos, a los que sumaba otros 23 en Europa, en la previa de la Conference y en la propia competición, y su presencia en todas las categorías inferiores de la selección eslovaca, en cuyo combinado absoluto debutó en marzo de 2024.