Marco Sangalli, jugador del Racing: "Te da lástima ver así al Real Zaragoza porque no deja de ser un club grande de España"

Llegan como líderes al partido ante el Real Zaragoza, que supone el final de la primera vuelta. Tiene muy buena pinta este Racing.

Estamos satisfechos lógicamente por lo hecho hasta el momento, pero somos muy conscientes y lo sabemos mejor que nadie tras lo ocurrido las temporadas anteriores que esto es una carrera de fondo en un torneo muy largo, igualado, de mucho desgaste. Vamos a intentar seguir ahí arriba y lograr el objetivo, pero mirando solo al siguiente partido.

Lo vivido en las dos temporadas anteriores, en particular la pasada, donde fueron también líderes muchas jornadas, quedándose sin ascenso al final, les sirve de aprendizaje, claro.

Todo sirve de aprendizaje en la vida y en el fútbol, lo vivido estos años también, hemos intentado madurar como equipo, creo que somos un bloque más trabajado todavía, pero es que esta competición es tan incierta y con tanta incertidumbre que todo eso no te garantiza que no pueda volver a ocurrir. Depende de nosotros, pero sabiendo de la dificultad y ojalá hayamos aprendido de esos errores, empezando por centrarnos sobre todo más en el camino que en el objetivo.

"Tenemos un estilo de juego en el que el míster es el mayor culpable, porque somos capaces de generar muchas ocasiones, hemos marcado en todos los partidos de Liga. Nuestra seña de identidad es ser un equipo que busca al contrario y la portería rival"

43 goles en 20 partidos, por ahí está todo dicho del Racing, de su poder ofensivo.

Tenemos un estilo de juego en el que el míster es el mayor culpable, porque somos capaces de generar muchas ocasiones, hemos marcado en todos los partidos de Liga y eso a veces también se contrarresta con que podemos encajar más tantos. Nuestra seña de identidad es ser un equipo que busca al contrario y la portería rival, contando siempre que llegamos mucho al área rival. Ahora hemos perdido a dos de nuestros delanteros, con la venta de Jeremy y la lesión de Asier Villalibre, pero tenemos armas ofensivas suficientes para seguir haciendo daño a los contrarios.

José Alberto lleva desde diciembre de 2022, más de tres años, en el Racing, eso es un factor clave...

En esta categoría seguir con el entrenador creo que es algo decisivo ya que precisamente lo que predomina en otros equipos es el cambio de técnicos y qué mejor ejemplo de eso que el Zaragoza. No es sencillo mantener la confianza en los proyectos en Segunda y en el Racing está sucediendo con un cuerpo técnico que está trabajando de forma excelente, manteniendo también una base de la plantilla y configurando un plan sólido, más a largo plazo, que está dando sus frutos en el rendimiento. Cuando más tiempo prolonguemos una manera de trabajar como la actual más cerca estaremos del objetivo, eso está claro.

"En esta categoría seguir con el entrenador es algo decisivo ya que precisamente lo que predomina en otros equipos es el cambio de técnicos y qué mejor ejemplo de eso que el Zaragoza. No es sencillo mantener la confianza en los proyectos en Segunda y en el Racing está sucediendo"

Efectivamente, el Zaragoza no es ni mucho menos ejemplo de estabilidad...

Desde el conocimiento del mundo del fútbol que puedo tener la verdad es que da un poco de lástima ver cómo el Zaragoza, con esa historia y esa afición, lleva ese tiempo estancado en Segunda, aunque no sea fácil subir. Todo lo que rodea a esa institución, el ruido que genera, pues te da lástima verlo así porque no deja de ser un club grande de España, con una enorme masa social. Es que ver que los equipos históricos de España, los de toda la vida, pasen por buenos momentos siempre te alegra y eso ahora el Zaragoza no lo está viviendo.

Lleva 13 temporadas usted en Segunda, por lo que la categoría la conoce de sobra. ¿Esperaba en verano cuando empezó la Liga que el Zaragoza estuviera tan mal, penúltimo a estas alturas?

No, lógicamente no lo esperaba, por mucho que esta Segunda sea tan compleja y hemos visto estos años bajar a clubs históricos como el Málaga, el Deportivo o el Tenerife; y el Oviedo también lo rondó. Son situaciones duras y a mí me tocó vivirlas en Oviedo, el estar todo el año abajo (19-20 y 20-21) en un club también grande. En esta categoría las diferencias entre los equipos no son grandes y hay veces que no es sencillo de manejarlo.

Sangalli remata a puerta en un partido con el Racing. / LALIGA

¿En qué cree que ha mejorado el Zaragoza con Sellés? En números lo ha hecho con respecto a Gabi, aunque no de forma suficiente.

El año pasado consiguieron salvar la categoría un poco 'in extremis' con Gabi, aunque cuando los vi y me enfrenté a ellos no me llegaron a convencer, no vi un equipo que fuera sólido ni que mordiera ni apretara en la situación en la que estaba, por lo que igual no había gran confianza en el inicio de este año en el Zaragoza, aunque creo que Sellés ahora le ha dado un toque y un estilo diferentes, sobre todo en la presión y en el ataque tienen un punto más que se ha traducido en mejores resultados que antes, pero cuando estás en una situación tan difícil no es sencillo salir.

"Igual no había gran confianza en el inicio de este año en el Zaragoza, aunque creo que Sellés ahora le ha dado un toque y un estilo diferentes, sobre todo en la presión y en el ataque tienen un punto más"

¿Con quién se queda del rival?

No me gustaría individalizar y en su situación es más importante el bloque, pero siempre te quedas con jugadores de la casa y que llevan más tiempo, como Francho, porque siempre dan la cara. Más allá de lo que pueden aportar, que estén siempre ahí es muy reseñable.

Con Kenan Kodro coincidió en el Sanse.

Es cierto, ya hace bastante tiempo de eso. Es un año menor que yo y estuvimos bastante tiempo coincidiendo en la cantera en la Real Sociedad, en diferentes equipos. Es un buen delantero y un buen chaval. Al ser un año menor, subía a entrenar con nosotros y ya tenía una gran envergadura, en esa etapa en la cantera de la Real estuvo muy bien.

De esa etapa en la cantera realista ha tenido usted una carrera muy larga en Segunda: Alavés, Mirandés, Alcorcón, Oviedo, Racing... Casi 400 partidos de plata.

Lo veo como un dato del que sentirme muy orgulloso, por haber podido disfrutar mucho tiempo del fútbol profesional, aunque haya sido en Segunda, en un campeonato tan fuerte. Ha habido en estos años también mucho sufrimiento, pero he aprendido a disfrutar de todo lo que rodea al fútbol, también del hecho de sufrir y valorar cosas buenas que te da, por ejemplo tener la oportunidad de jugar muchas veces contra un club como el Real Zaragoza y de hacerlo bastantes veces en La Romareda. Estoy contento de mi carrera, pero con muchas más ganas de disfrutar y de seguir dejándome la piel que de pensar que esto se termina.

"¿Casi 400 partidos en Segunda? Lo veo como un dato del que sentirme muy orgulloso, por haber podido disfrutar mucho tiempo del fútbol profesional, aunque haya sido en Segunda, en un campeonato tan fuerte. No me frustra no haber jugado en Primera"

¿Tiene la espina de no haber jugado en Primera?

No es algo que me haya frustrado ni que me haya ocupado tanto tiempo en la cabeza. Uno tiene que ser consciente del lugar en el que está y he disfrutado de una categoría como la Segunda, con ese nivel, con tantos clubs históricos que te permiten jugar contra rivales enormes muchas veces por temporada. Eso sí, ojalá logremos el ascenso y pueda disfrutar del año en Primera.

José Alberto está aprovechando mucho su polivalencia, de extremo izquierdo, de lateral derecho, en la mediapunta...

Sí, lo asumo así, es una demostración de que el míster confía en mí y yo tengo unas cualidades que me permiten jugar en diferentes sitios, con la plantilla y la forma de jugar que tenemos viene bien tener futbolistas que posean esa polivalencia. La mayor parte de mi carrera he sido extremo derecho, pero ahora mismo es donde menos estoy jugando y estoy contento de mi aportación.

18 partidos jugados en Liga, otros tres de Copa, tres goles y tres asistencias.

Y con 33 años, con el prejuicio que tantas veces hay por la edad, y en mi caso me estoy encontrando a todos los niveles como nunca, es una de mis mejores temporadas. Me siento muy útil para el equipo, importante en el Racing, y estoy plenamente satisfecho.

Sangalli, en el último partido de Liga ante el Valladolid. / LALIGA

A su hermano pequeño, Luca, lo tiene en el Real Unión, ha bajado de escalón.

Sí, rescindió con el Málaga, fue padre y no quería marcharse muy lejos de casa para jugar en Primera RFEF. Empezó a entrenar con el Real Unión y es un club que puede subir a Primera RFEF y además está contento por la continuidad que está teniendo.

Son sobrinos de Miguel Fuentes.

Sí, jugó más de 400 partidos en Primera, una barbaridad, catorce temporadas estuvo en la Real Sociedad, toda una institución allí. Otro tío, Juan Luis, su hermano, también fue futbolista, en el Barakaldo y el Sestao, aunque no llegó a jugar a tan alto nivel. De ahí nos pudo venir el gusanillo a Luca y a mí, sí.