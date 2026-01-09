El mercado del Real Zaragoza. El Racing ficha a otro delantero, pero mantiene la opción de Karrikaburu

El Racing, próximo rival del Real Zaragoza, ha cerrado con el FK Sarajevo el traspaso al club cántabro, hasta el 30 de junio de 2029, del delantero georgiano Giorgi Guliashvili, por lo que de momento congela la opción de incorporar de forma inmediata a Jon Karrikaburu, gran objetivo zaragocista para la delantera, pero la idea en Santander sigue siendo fichar al ariete navarro. Guliashvili se puede desenvolver también como extremo y Karrika es más una referencia.

En todo caso, se trata de una contratación difícil y con muchos candidatos en Segunda, con el Sporting, sobre todo, con mayor candidato al margen del Racing para el Real Zaragoza, aunque no la única. En principio, Guliashvili no debutará mañana contra el equipo zaragocista, pero sí lo hará Damián, pivote cedido por el Celta esta misma semana.

"Necesitamos un delantero, y lo fácil y cómodo sería que viniera Karrikaburu porque nos conoce. Él quiere venir, le conocemos. Yo ayer le llevaba a comer a un sitio que no hace falta que le llevara porque Karrika ya lo conoce. Entonces ese tipo de cosas a nivel de adaptación son fundamentales, pero el mercado de invierno es complicado porque normalmente no se llega a un acuerdo entre dos partes, sino entre tres. Es lo que pasa ahora en casi todos lo puesto que queremos reforzar", admitió el miércoles Chema Aragón, director deportivo del club cántabro sobre Karrikaburu, en una operación que tenía muchos visos de darse de forma inminente por la venta de Jeremy al Stuttgar y por la lesión para casi dos meses de Villalibre.

La Real Sociedad, que quiere incluir una opción de compra en caso de ascenso y que el club de destino abone una cantidad por el préstamo, también prefiere que el jugador vaya al Racing. Kaiirkaburu, que estuvo cedido el curso pasado en el Racing, ve con buenos ojos recalar allí. El Sporting sería la segunda opción para el ariete, con el que Txema Indias de manera indirecta o según algunas fuentes directa lleva tiempo conversando y el Zaragoza también ha hecho llegar el interés a la Real Sociedad por la cesión. El Valladolid es otra opción y hay otros clubs de Segunda que han preguntado por el punta.

Karrikaburu, con contrato hasta 2027, regresó a la Real Sociedad tras su cesión en el Racing de Santander, donde jugó 41 partidos, con 8 tantos en Liga y otro más en Copa, pero en el conjunto vasco no ha tenido protagonistmo y la llegada de Matarazzo le ha señalado la puerta de salida. Se trata de un delantero que se puede mover como punta de referencia o como segundo ariete, con velocidad y desmarque, que acumula en la categoría de plata 117 partidos con 25 tantos.

Guliashvili, internacional absoluto con su país, nació en Tiflis el 5 de septiembre de 2001 y se desenvuelve por todo el frente de ataque, en cualquiera de las posiciones. Ha jugado las tres últimas temporadas en el FK Sarajevo de la Liga Premier de Bosnia Herzegovina (en 2025 se proclamó campeón de Copa) con un bagaje de 70 partidos, 23 goles y 15 asistencias.