Papunashvili: "El Real Zaragoza siempre estará en mi corazón, amo a este equipo"

Se marchó del Real Zaragoza en enero de 2021 tras llegar en 2017 desde el Dimano de Tbilisi, desde Georgia. Disputó 61 partidos y con 13 goles, estuvo cedido media temporada en el Racing y jugó mucho en su primer año. ¿Con qué sensaciones se fue?

Con buenas. Tuve y aún tengo grandes recuerdos del Real Zaragoza. Es un gran equipo, un club histórico en España, para mí supuso tener la oportunidad de conocer a gente fantástica, y con una Romareda increíble y una afición que lo era y lo es también. Fue una gran etapa en mi carrera.

Sobre todo en la primera temporada, en la 17-18, donde marcó siete goles en Liga y otro en Copa y el equipo rozó subir, cayendo en la promoción contra el Numancia.

Sí, tuvimos una temporada inolvidable juntos. Como equipo y también individualmente para mí fue un año muy bueno porque pude demostrar todo mi potencial.

¿Qué faltó para subir aquel año? Se hizo una segunda vuelta magnífica y quizá fue necesaria una madurez mayor o una mentalidad más fuerte para afrontar los playoffs siendo favoritos.

No estoy de acuerdo con que nos faltara mentalidad ni confianza. Éramos un equipo, esa segunda mitad de la temporada ganamos la mayoría de los partidos y estábamos muy bien, jugando a gran nivel. Todos en el vestuario teníamos un único objetivo, alcanzar la Primera División, pero no pudo ser.

Papu y Zapater celebran un gol del georgiano en la 17-18. / ANGEL DE CASTRO

Al final de esa primera campaña el Zaragoza pudo traspasarlo a la MLS o a Rusia y no lo vendió.

Sí, tuve muchas ofertas en aquella época, tras ese primer año, pero elegí seguir en el Real Zaragoza, fue una de mis mejores decisiones.

Después, las lesiones le lastraron en las siguientes campañas, no pudo dar su mejor nivel.

Es cierto, pero es que las lesiones, por desgracia, son parte de nuestro trabajo, pero hay que encontrar la manera de levantarse y seguir adelante.

En la temporada 19-20 se marchó cedido al Racing, en la segunda vuelta, cuando apenas jugaba en el Zaragoza, aunque allí tampoco pudo disputar demasiados minutos.

¿Qué puedo decir de aquellos meses en el Racing? Sinceramente, no tengo buenos recuerdos de ese tiempo, que además coincidió con el parón por la pandemia, pero aprendí mucho allí, sobre todo a gestionar las situaciones difíciles y a seguir adelante.

¿Qué supone el Zaragoza en su carrera?

El Zaragoza siempre está y estará en mi corazón. Amo a este equipo y forma parte de una etapa bonita en mi carrera.

¿Está al tanto de cómo le va al equipo? No vive su mejor momento y pelea por salir del descenso a Primera RFEF.

Por supuesto que lo sigo mucho. Sé que tienen problemas esta temporada, y que ya la pasada sufrieron para lograr la permanencia, pero confío en que todo irá bien al final y que podrán salir de ahí. Zaragoza merece luchar por subir y ahora no lo está haciendo, pero es un club histórico, muy grande, y recuperará su sitio algún día, seguro. Todo mi apoyo y mucha suerte, de corazón.

En aquel Zaragoza que usted vivió estaba Guti, que se marchó al Elche y ahora ha regresado.

Sí, es una gran persona y jugador, es de la cantera, le encanta el Zaragoza y estoy seguro de que lo dará todo por este equipo, como hizo siempre.

Papu, con Pombo tras marcar al Extremadura en la 18-19. / JAIME GALINDO

Zaragoza y Racing son sus dos exequipos en España, ¿quién quiere que gane este sábado?

Obviamente, el Zaragoza, sin duda, aunque no será un partido fácil porque el Racing es líder y está muy fuerte.

Tras salir del Zaragoza en enero de 2021, jugó en Chipre, regresó a Georgia, estuvo en Serbia y ahora está en Azerbaiyán, en el Zira FK, tercer clasificado en esa Liga. ¿Cuánto tiempo se ve al máximo nivel?

Ya veremos, tengo 30 años ahora y aún queda tiempo por delante. Ahora mismo me siento muy bien y sigo motivado para lograr algo grande.

¿Está satisfecho de su carrera?

Es que no puedo hacer un balance cuando aún queda tiempo y hay que evaluar todo cuando se acaba una etapa y la mía de jugador aún no ha terminado. Sé y siento que algo grande llegará en estos años para mí. No importa la edad, lo más importante es hacer lo que amas.