La propiedad del Real Zaragoza hará un esfuerzo para elevar el límite salarial este enero si es necesario

El Real Zaragoza ha llegado al comienzo del mercado de enero habiendo solucionado el exceso de límite salarial que tenía en verano, para situarlo por encima de los 12 millones cuando la cifra oficial fue de 11,3 para disponer de una cantidad, no excesiva, con la que acudir al mercado, en el que la posibilidad de reforzarse está en función de las salidas que se puedan dar, en si se logra algún traspaso, por Bazdar o Pau Sans, sobre todo, para hacer hueco a los tres refuerzos que se quieren incorporar. Sin embargo, llegado el caso y si es necesario Real Z LLC hará un esfuerzo en este enero en forma de aportación económica para elevar ese límite y aumentar las posibilidades de fichar.

Esa aportación, de la que computaría el 33% a efectos del límite, sería el último recurso si no se puede ampliar el disponible con esas salidas. En este sentido, el Zaragoza ya ha rechazado una oferta del Rakow polaco por Pau Sans de medio millón de euros, solicitando más por ese traspaso, y tiene en Bazdar la esperanza para obtener más dinero, ya que ha fijado su traspaso en 2,5 millones y un 20% del pase, cifra a la que es imposible que algún club (se han interesado muchos) llegue.

El Zaragoza ya aprobó una ampliación de 4,029 millones en la pasada Junta General, para situar el capital por encima de los 49 (49,015 en concreto), y además dispuso de los 10 millones que tenía que aportar a la Sociedad Nueva Romareda y que según fuentes de la entidad llegaron también de la aportación directa de sus socios. Sin embargo, la subvención de 700.000 euros que tenía que llegar desde Zaragoza Deporte, desde el ayuntamiento, que se había recibido en años anteriores y que fue tumbada al no cumplir los requisitos para llevarse a cabo (realización de acciones formativas con clubs, fomento del fútbol femenino; o la participación en el Torneo Ciudad de Zaragoza) supuso un palo gordo a la planificación de la entidad zaragocista en este mercado de enero puesto que esa cantidad iba directa al límite salarial y el Zaragoza se quedó sin ella, lo que redujo las posibilidades económicas en esta ventana invernal de fichajes.

La SAD ha llegado a normalizar su límite salarial en este enero y que no esté excedido gracias a la mencionada ampliación de capital y a diversos acuerdos de patrocinio con empresas, ya que ahora mismo la entidad está en máximos históricos en ese apartado de su balance, en los acuerdos comerciales y de diferentes formas de patrocinio.

Sin embargo, el margen es estrecho y el Zaragoza, penúltimo clasificado, necesita unos refuerzos que van a llegar en la parte final del mercado, en las dos últimas semanas, teniendo en cuenta que el club ha tenido que esperar a cuadrar su cuentas y a ver esa disponibilidad y que no puede ir al mercado por el problema que supone no contar con espacio físico ahora mismo, con fichas libres.

Sin embargo, va a haber con total seguridad salidas, entre tres o cuatro, con los candidatos ya conocidos, y en función de ellas llegarán los fichajes, un central, un extremo y sobre todo un punta, ya que la vía del centrocampista, en la que también Indias había trabajado, ha quedado relegada. Si con esas salidas se obtiene el espacio físico suficiente será esa la fórmula. Si no, llegaría esa aportación de los inversores, de las cinco sociedades que ahora mismo componen Real Z LLC, la mayoritaria del club desde su desembarco en 2022 y que ahora mismo ronda casi el 99% del capital.

Pau Sans, Bazdar, Kosa, que se marchará en forma de cesión, y Dani Gómez son los candidatos más claros para salir, teniendo en cuenta que el delantero madrileño sería el que más margen liberaría, aunque su adiós no es sencillo porque la idea es que llegue de forma definitiva y no con una cesión. Mientras, la marcha de Paul Akouokou es muy difícil puesto que el Lyon no acepta a día de hoy romper el préstamo hasta junio que el Zaragoza acordó en verano con el club francés.