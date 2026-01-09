Ramón Lozano ultima su marcha del Real Zaragoza y el club prepara una revolución en la Ciudad Deportiva

Ramón Lozano, con casi diez años en el cargo de director de Cantera en la Ciudad Deportiva, ultima su salida del Real Zaragoza, ya que su etapa en el club se da por finalizada. El entrenador aragonés acaba contrato en junio de este año, igual que su mano derecha, Ángel Espinosa, coordinador de Fútbol Formativo, pero desde hace unas semanas no acude a su puesto de trabajo con el argumento de estar de vacaciones. Eso sí, la impresión más que generalizada en las instalaciones de la carretera de Valencia es que no va a seguir en su puesto y no va a acabar su actual vínculo el próximo 30 de junio.

En todo caso, Lozano, que inició sus vacaciones hace dos semanas y que en teoría las tiene hasta finales de enero, no ha renunciado a su puesto ni ha dimitido, o al menos eso aseguran a este diario fuentes cercanas al actual director de Cantera, aunque sí se afirma. o se deja entrever, que está en un proceso de diálogo con la SAD. Además, nadie se atreve a asegurar su regreso cuando termine ese teórico periodo vacacional y de hecho el club ya trabaja en la búsqueda de un director deportivo para la cantera. Estaría ya estudiando candidatos, con un presupuesto asignado para esa contratación y moviendo ya algunos hilos para ello.

Además, la SAD también tiene en mente una profunda revolución de esta parte del club, que se considera clave en el proyecto y a la que se le quiere dar un lavado de cara absoluto en instalaciones y nombres en los próximos meses. En la pasada reunión con las peñas del consejero y accionista, Juan Forcén, y del director general, Fernando López, se les aseguró a esos representantes de los peñistas que esta revolución en la Ciudad Deportiva se iba a llevar a cabo en estos meses hasta el final de temporada.

Así, David Navarro, que desde el 13 de noviembre pasado es nuevo Coordinador Deportivo del Área de Fútbol y que tiene al cargo la relación entre la cantera y el primer equipo, estaría ya desde hace unas semanas preparando un informe que le ha encargado la entidad para evaluar los cambios y la continuidad de personas en la Ciudad Deportiva. La salida de Lozano, en todo caso, se daba por segura en junio, pero todo apunta a que esa despedida se habría adelantado. Tampoco Ángel Espinosa continuará en su puesto cuando acabe la temporada, aunque el coordinador de Fútbol Formativo, sí está acudiendo con normalidad a su puesto en estos días. Emilio Larraz, entrenador del Deportivo Aragón, también acaba contrato y apunta a no continuar en ese puesto en el filial.

Lozano llegó a la dirección de la cantera en abril de 2016, cuando sustituyó en el puesto a José Ignacio Soler y fue una apuesta de Narcís Julià en la etapa del exjugador como director deportivo zaragocista. El técnico aragonés arribó con Ángel Espinosa y ambos tomaron las riendas de la Ciudad Deportiva. Lozano, perfecto conocedor de la filosofía zaragocista, habiendo pertenecido ya al club en otras etapas, sumaba también experiencias internacionales en Ghana o Kuwait. Espinosa por su parte dejaba su cargo como observador del Barcelona y antes había estado en la cantera de entrenador y, de hecho, con el cadete consiguió el campeonato de España con él en el banquillo.

Lozano ha contribuido de forma importante a que el protagonismo de los futbolistas de la casa haya ido en aumento, con una presencia muy importante en los últimos tiempos y con muy buenos futbolistas formados en la cantera, aunque no ha logrado frenar la fuga de talentos en esas instalaciones, ya que muchos jugadores han puesto rumbo a otras canteras sin que las medidas dispuestas por el aragonés, como la firma de contratos de todos los canteranos, hayan surtido demasiado efecto, ya que todos los años se están marchando muchos futbolistas en unas instalaciones también muy deterioradas y en las que el club apenas ha invertido ni ha potenciado de forma real y efectiva en los últimos tiempos.