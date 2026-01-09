El Real Zaragoza ante la más letal arma de Segunda, los poderes del Racing

Un vistazo rápido a las estadísticas ya permite ver la naturaleza del enemigo de este sábado en El Sardinero para el Real Zaragoza, un Racing de Santander con el mejor ataque de Segunda, un juego ofensivo muy prolífico que le ha dado 43 goles a los de José Alberto, pero si se escarba algo más en el fútbol del equipo cántabro, que con el entrenador asturiano tiene esa virtud ya muy trabajada (el curso pasado fue el tercer mejor ataque de Segunda, con 65 tantos), se ven las razones de esa pegada a la que se enfrenta el conjunto de Sellés. El cuadro blanquillo es el tercero más goleado de la Liga, el que menos porterías a cero deja, empatado con Málaga y Mirandés, y en una faceta en la que el entrenador valenciano no ha podido mejorar a Gabi, de las pocas que no lo ha hecho, ya que se encajan más goles con él que con el madrileño.

El Racing es sobre todo un enemigo muy peligroso con espacios y que tiene mucha velocidad de circulación de balón y se asocia muy bien en ataque. Acaba de traspasar a Jeremy Arévalo al Stuttgart (8 goles), tiene lesionado a Asier Villalibre (10) y aún no fichó a una referencia en ataque, con el deseado Karrikaburu al que tenía en mente el Zaragoza como apuesta, pero aún posee mucho talento arriba, con Íñigo Vicente, Andrés Martín, Sangalli, Arana, Peio Canales... Íñigo Vicente, por ejemplo, es el mejor asistente de Segunda, con 11 pases de gol, y Andrés firma 10 dianas, las mismas que Villalibre y Arribas (Almería) en lo más alto del Pichichi de la categoría.

39 de sus 43 goles han sido dentro del área y nueve de ellos de cabeza, facetas en la que es dominador en este torneo de plata. Y es el segundo equipo que más ocasiones claras genera

Así, el Racing no ha faltado a su cita con el gol en ninguna jornada, ha marcado en las 20 precedentes y ahora suma siete partidos del campeonato sin perder. 39 de sus 43 goles han sido dentro del área y nueve de ellos de cabeza, facetas en la que es dominador en este torneo de plata. Es el segundo equipo que más ocasiones claras genera (57), también el segundo que más tiros por partido realiza (5,6 de media) y en esa misma posición en saques de esquina botados, con 5,8 de media, y en faltas recibidas, hasta 307 hasta ahora. Posee, además, el mayor porcentaje de efectividad en goles (20'38%) y es el equipo que más pases buenos realiza en campo contrario.

Como se ve, la maquinaria cántabra en ataque está muy engrasada, aunque esas bajas antes mencionadas las pueden notar y su apuesta ofensiva tambien supone que haya más grietas en defensa, ya que es el sexto que más encaja, con 28 tantos en contra, y recibe a un Zaragoza que tras su paupérrimo arranque de curso en la faceta realizadora se ha hecho mejor en ese apartado con Sellés, ya que lleva 8 citas seguidas marcando.

Con Gabi el equipo encajó 12 dianas en 9 jornadas (1,33 de media) y con Sellés lleva 15 en 10 encuentros (1,5), mientras que las 5 que restan son las recibidas por el Zaragoza de Larraz ante la Cultural Leonesa

Bajas del rival en ataque

Necesitará algo más que eso, que mantener esa buena dinámica de cara al marco rival, para sacar algún botín en ataque. Deberá ser más eficaz en el área rival y, sobre todo, en la propia. El Zaragoza suma 32 goles en contra en 20 jornadas y solo Mirandés (33) y Albacete (34) le superan y ha dejado solo en tres ocasiones la portería a cero, curiosamente frente al cuadro jabato, victoria por 0-1, el albaceteño (0-0) y en el triunfo en el derbi con el Huesca (1-0). Con Gabi el equipo encajó 12 dianas en 9 jornadas (1,33 de media) y con Sellés lleva 15 en 10 encuentros (1,5), mientras que las 5 que restan son las recibidas por el Zaragoza de Larraz ante la Cultural Leonesa.