Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subvención Real ZaragozaGuardia CivilOposiciones maestro AragónFinanciación AragónParque Atracciones ZaragozaVisita Papa Zaragoza
instagramlinkedin

El Real Zaragoza se reencontrará en Santander con un árbitro de mal recuerdo

El colegiado que no paró la jugada posterior a la lesión de Saidu en Copa dirigirá el encuentro ante el Racing, con De la Fuente Ramos en el VAR

Gorka Etayo apunta mientras Moya protesta tras el gol del Burgos en el Ibercaja Estadio en Copa.

Gorka Etayo apunta mientras Moya protesta tras el gol del Burgos en el Ibercaja Estadio en Copa. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

El Real Zaragoza se reencuentra este sábado en Santander con un árbitro que le trae malos recuerdos. Se trata de Gorka Etayo Herrera, el colegiado que dirigió el encuentro de Copa ante el Burgos saldado con victoria de los de Ramis por la mínima en la prórroga gracias a un gol logrado en los últimos minutos del tiempo añadido.

El tanto, marcado por Mario González en el minuto 116, llegó a raíz de una contra después de que Saidu cayera lesionado tras un mal giro que le hizo retorcerse de dolor en el suelo y que le obligaría después a perderse varios partidos.

Sin embargo, el árbitro vizcaíno, de 30 años, decidió no parar la jugada y permitió que el Burgos llegara a las inmediaciones de Adrián para acabar logrando el tanto que eliminaría a los aragoneses.

Noticias relacionadas y más

Otro viejo conocido, Óliver de la Fuente Ramos, estará en el VAR.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza ya no tiene excedido el límite salarial y negocia con Gomes para seguir con ficha del filial
  2. La puerta de Karrikaburu se abre y el Real Zaragoza está muy bien posicionado
  3. El mercado del Real Zaragoza: el delantero es el objetivo más vital y Karrikaburu se aleja de forma casi definitiva
  4. El Real Zaragoza rechaza una oferta del Raków polaco de medio millón de euros por Pau Sans
  5. El Real Zaragoza perdona y lo acaba pagando ante Las Palmas (1-2)
  6. ¿Cuál es el objetivo 'sacrificado' por el Real Zaragoza en el mercado de enero?
  7. La palanca de Bazdar para el Real Zaragoza, el capote de Rubén Sellés y la extrema responsabilidad de Txema Indias
  8. Los fichajes que el Real Zaragoza ha de darle a Rubén Sellés y la valiosa lección de Manolo González

Kosa se marchará cedido al Kosice de Eslovaquia hasta junio

Kosa se marchará cedido al Kosice de Eslovaquia hasta junio

El Real Zaragoza se reencontrará en Santander con un árbitro de mal recuerdo

El Real Zaragoza se reencontrará en Santander con un árbitro de mal recuerdo

Valery, con fiebre, baja en Santander

Valery, con fiebre, baja en Santander

Marco Sangalli, jugador del Racing: "Te da lástima ver así al Real Zaragoza porque no deja de ser un club grande de España"

Marco Sangalli, jugador del Racing: "Te da lástima ver así al Real Zaragoza porque no deja de ser un club grande de España"

Un exzaragocista releva a otro en el Pafos de Chipre

Un exzaragocista releva a otro en el Pafos de Chipre

El mercado del Real Zaragoza. El Racing ficha a otro delantero, pero mantiene la opción de Karrikaburu

El mercado del Real Zaragoza. El Racing ficha a otro delantero, pero mantiene la opción de Karrikaburu

El Real Zaragoza tiene prácticamente imposible cobrar ningún tipo de subvención del ayuntamiento antes de que acabe el mercado de fichajes

El Real Zaragoza tiene prácticamente imposible cobrar ningún tipo de subvención del ayuntamiento antes de que acabe el mercado de fichajes

Papunashvili: "El Real Zaragoza siempre estará en mi corazón, amo a este equipo"

Papunashvili: "El Real Zaragoza siempre estará en mi corazón, amo a este equipo"
Tracking Pixel Contents