El Real Zaragoza se reencontrará en Santander con un árbitro de mal recuerdo
El colegiado que no paró la jugada posterior a la lesión de Saidu en Copa dirigirá el encuentro ante el Racing, con De la Fuente Ramos en el VAR
El Real Zaragoza se reencuentra este sábado en Santander con un árbitro que le trae malos recuerdos. Se trata de Gorka Etayo Herrera, el colegiado que dirigió el encuentro de Copa ante el Burgos saldado con victoria de los de Ramis por la mínima en la prórroga gracias a un gol logrado en los últimos minutos del tiempo añadido.
El tanto, marcado por Mario González en el minuto 116, llegó a raíz de una contra después de que Saidu cayera lesionado tras un mal giro que le hizo retorcerse de dolor en el suelo y que le obligaría después a perderse varios partidos.
Sin embargo, el árbitro vizcaíno, de 30 años, decidió no parar la jugada y permitió que el Burgos llegara a las inmediaciones de Adrián para acabar logrando el tanto que eliminaría a los aragoneses.
Otro viejo conocido, Óliver de la Fuente Ramos, estará en el VAR.
