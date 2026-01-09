Valery, con fiebre, baja en Santander
El catalán no se ha ejercitado y no jugará ante el Racing
Escasean las buenas noticias en un Real Zaragoza en el que, sin embargo, se suceden las malas con frecuencia. La última afecta a Valery Fernández, que no se ha ejercitado este viernes como consecuencia de un proceso febril que le deja fuera de combate para el encuentro de este sábado ante el Racing.
A apenas unas boras del encuentro, el extremo se quedará en tierra y no subirá al autocar que desplazará esta tarde a la expedición zaragocista a tierras cántabras, por lo que Sellés deberá buscar una alternativa para ocupar la parte izquierda del ataque blanquillo, propiedad de Valery en exclusiva desde que el térnico tomó las riendas.
La baja de Valery se uniría a las seguras de Tachi, sancionado, y a los lesionados Aguirregabiria, Paulino, Pau Sans y Akouokou, que siguen sin ejercitarse con un grupo que volvió a contar con los jugadores del filial habituales y con Bakis, ya de vuelta tras haber estado un par de días sometido a reparto de cargas, por una sobrecarga en la cadera. Por su parte, Kosa, que podría estar cerca de salir cedido, se ha ejercitado aparte.
