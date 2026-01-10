La contracrónica del Racing-Zaragoza (2-3). Kodro, una reivindicación con toda la artillería

Mientras el Real Zaragoza rastrea el mercado incluso internacional en busca de un 9 (Karrikaburu, el gran deseado, no lo será), el partido de Santander, la enorme victoria ante el Racing, ante el líder de la categoría, subraya el nombre de Kenan Kodro, señalado ante Las Palmas por el fallo que precedió al segundo gol canario y que hizo que la moneda saliera cruz, pero que en El Sardinero mostró su mejor repertorio de ariete para ser el estilete perfecto de la maquinaria que tan bien trabajó Sellés para sumar una victoria vital en un escenario repleto de dificultad que debe significar un punto de inflexión.

Otros 'hat tricks' en su carrera

Kodro, que ya había logrado un hat-trick en el Grasdhopper ante el Lugano en la 17-18 o el curso pasado en la Copa turca con el Gaziantep ante el Istanbulspor, vivió su noche de gloria en Santander, demostrando toda una variedad de remates y dejando el poso de su efectividad para completar ese triplete en poco más de una hora de juego, ya que se fue en el 64. Kodro ha sido titular en los ocho últimos partidos de Liga, señal de que ahora mismo es el delantero que más convence a Sellés en la amplia nómina que tiene el Real Zaragoza, aunque haya algunos como Bazdar, Dani Gómez o Pau Sans que están en la rampa de salida en este enero. El ariete bosnio asegura trabajo entre centrales, se asocia bien y es una referencia que sabe bien el trabajo que tiene que hacer un delantero, a sus 32 años lleva muchas batallas ya en sus botas para no saberlo.

Una continuidad factible

El hijo del mítico Meho, que de casta le viene al galgo, llegó al Zaragoza sobre la última bocina del mercado y le costó hacerse un sitio con Gabi para que con Sellés haya encontrado su lugar. A préstamo del Ferencvaros, asumiendo el Zaragoza solo una parte de la ficha y con unas condiciones favorables para quedarse en el club aragonés en propiedad a final de la Liga si así lo desean las partes.

En Santander, con el regusto agridulce de lo vivido ante Las Palmas. «Voy a soñar con esa acción», dijo tras ese partido en relación a su fallo en un encuentro donde había anotado la primera diana (todas las del Zaragoza en este 2026 son suyas). Con esa determinación salió al campo, con el aire de revancha, de saber que tenía que ser su noche. Lo fue. No tardó en quitarse la espina ya que en el minuto dos aprovechó el rechace de Ezkieta tras el disparo de Guti para embocar el primero y en el 21 hizo un perfecto desmarque de ariete ante Javi Castro para aprovechar el medido centro de Francho para anotar el segundo de la noche.

La tercera diana, el hat-trick (el último de un zaragocista fuera de casa había sido de Marc Gual en Córdoba en la 18-19), se hizo esperar hasta la segunda parte, con un violento remate en el 53 tras un envío de Tasende para que el delantero bosnio ya estallara de júbilo y se fuera a celebrar con la grada con la camiseta por los aires para ver la amarilla en su festejo.

Con el deber cumplido, con siete dianas ya, seis de ellas en Liga, ya que había marcado ante Leganés, Almería y Las Palmas, además de la cita copera en Mutilva, Kodro sacó en Santander toda su artillería para presentar credenciales. Hasta ahora, el trabajo y el esfuerzo estaban por encima de los goles, pero El Sardinero dejó claro que en Kodro hay mucha pólvora para esta temporada. Fue, sin duda, su gran noche.