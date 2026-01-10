Real Zaragoza
Mario Soberón, la cruz del Real Zaragoza en El Sardinero: suplente y expulsado
El delantero no fue titular por primera vez con Sellés y vio la roja en el minuto 86
En uno de los días más felices para el Real Zaragoza en lo que va de temporada, la única mala noticia, además de los jugadores que acabaron tocados tras la victoria ante el Racing de Santander, fue la expulsión de Mario Soberón.
El cántabro fue suplente en su tierra y por primera vez desde que llegó Sellés, aunque entró al campo tras el paso por vestuarios. Sin embargo, el delantero no tuvo demasiado protagonismo y su partido acabó mucho antes de lo esperado. Soberón vio la tarjeta roja directa en el minuto 86 después de que el colegiado, a pesar de la clara falta de intencionalidad del delantero, considerara de excesivo riesgo la entrada del ariete con la plancha al guardameta del Racing de Santander.
