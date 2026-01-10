Pánico en el túnel: la previa del Racing-Real Zaragoza

A estas alturas y con la que está cayendo, el Real Zaragoza se ha quedado no solo sin margen de error sino también sin margen de maniobra. Los seis puntos que separan a los aragoneses de la salvación amenazan la esperanza y extienden el miedo, algo que ya no se puede permitir un equipo anclado al pozo casi desde que comenzó el curso y que visita al líder bajo el riesgo de que esa distancia sideral siga creciendo hasta ponerse a la altura de aquellos nueve puntos que le separaban de la tranquilidad hace un mes y medio.

El todopoderoso Racing, quizá el principal favorito al ascenso, espera con las uñas afiladas, el guapo subido y optimismo en vena. Claro que los últimos precedentes obligan a extremar precauciones y aparcar la euforia en un conjunto cántabro al que se le ha escapado el botín entre los dedos en los años anteriores y que se ha conjurado para no volver a fallar.

Le va tan bien al Racing como mal a un Zaragoza al que Chema Aragón, director deportivo del club cántabro, opositó el pasado verano, pero los aragoneses se empeñaron en Txema Indias para dejar vía libre al Racing con Aragón, tan asentado en su cargo como cuestionado está Indias, sobre el que se centran los focos en un mercado invernal que empezó hace ya una semana para todo el mundo menos para el Zaragoza, al que la situación clasificatoria y financiera, asegura el club, obliga a esperar, justo lo último que se debe hacer cuando se está perdiendo sangre a chorros.

Bazdar, Cuenca y Guti, durante una sesión preparatoria. / Jaime Galindo

El tiempo se va agotando pero, al parecer, prima no regalar jugadores ni salarios. La plantilla necesita refuerzos con urgencia, pero hay orden de escapar de la precipitación. La estrategia se diseña sobre el tiempo pero no lo hay. No hay entradas porque no hay salidas, claro que tampoco hay fila para recalar en un histórico que va camino de desaparecer del fútbol profesional, lo que deparará una lista de señalados y culpables de la que nadie quiere formar parte, sobre todo, los que pueden evitarlo. Porque el Zaragoza se muere aunque los contradictorios mensajes enviados desde el club y ciertas decisiones tan incomprensibles como temerarias inviten a pensar que ahí dentro no existe conciencia real ni del lío en que se han metido ni del riesgo y el peligro que corre el Real Zaragoza, algo que está por encima de todos. También de los que ocupan oficinas y despachos.

Así que el encuentro en Santander, por mucho que imponga el líder, no se cataloga entre esos en los que se tiene mucho a ganar y poco que perder. Nada de eso para un Real Zaragoza que se ha ganado a pulso afrontar cada cita como si fuera su vida en ello. Porque, en realidad, así es. Sellés, al que no le luce la evidente evolución del equipo desde que él tomó el mando, prepara la visita al Sardinero con problemas por todos los lados. Abajo, arriba y en el centro, donde el técnico sigue empeñado en entregar el mando a Guti, tan indiscutible como contestado. Al igual que Soberón arriba. El cántabro, con motivación extra por aquello de volver a casa, apunta a seguir en un once que apenas sufrirá pequeñas variaciones respecto al que formó de inicio ante la UD Las Palmas. Eso sí, volverá Insua tras su sanción para ocupar el puesto vacante por Tachi, castigado con un partido de suspensión tras acumular cinco amarillas. Radovanovic, maltratado por las lesiones ante las que no deja de rebelarse, se perfila como su acompañante, a expensas de si Juan Sebastián y Tasende repiten en los laterales o Sellés se guarda alguna carta en la manga con la vuelta de Pomares o una apuesta por el joven Gomes.

Con Francho y Guti fijos en la sala de máquinas salvo que Sellés diga lo contrario, el entrenador deberá encontrar un sustituto para Valery, al que la gripe dejó en Zaragoza. Cuenca parece el mejor colocado. En el Racing, Arana se une al capítulo de bajas completado por Villalibre y Michelín.

Alineaciones probables:

Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla, Pablo Ramón, Javi Castro, Salinas; Sangalli, Maguette, Puerta, Peio Canales, Íñigo Vicente; Andrés Martín.

Real Zaragoza:Andrada; Juan Sebastián, Tasende, Insua, Radovanovic, Guti, Keidi Bare, Francho, Cuenca; Soberón y Kodro.