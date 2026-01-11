La enfermería del Real Zaragoza. Insua jugó con un esguince de tobillo en Santander y Álex Gomes se recupera para ir con la sub-18
El canterano apenas podía andar por la sobrecarga en el gemelo por la que fue cambiado y este lunes estará con el equipo español y el central hizo el esfuerzo de jugar con esa dolencia. La presencia de Keidi ante el Sanse, en función de su evolución
Álex Gomes, que tuvo que ser cambiado en el minuto 69 del choque en Santander del Real Zaragoza, con una sobrecarga en el gemelo fruto del esfuerzo físico del canterano durante todo el partido, y que apenas podía apoyar el pie al ser relevado por Juan Sebastián, no tenía como se esperaba lesión alguna y está previsto que se incorpore este lunes a la concentración de la sub-18. Gomes, que jugó de lateral derecho, llevaba sin entrar desde el inicio en un partido desde la Copa ante el Burgos el 4 de diciembre y notó a sus 17 años (18 hará el 14 de febrero) el esfuerzo del duro partido en Santander.
David Tenorio ha incluido en su lista a Álex Gomes (el propio jugador y el club insisten en que se deje de llamarle Ale) para el amistoso que disputará la selección española sub-18 el 14 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ante Italia. Tenorio ha confeccionado una lista con 22 jugadores que se concentrarán este lunes 12 al mediodía para disputar el partido a las 11.30 horas del día 14 y Gomes regresará después para entrenarse el jueves 15 con sus compañeros y estar disponible ante el Sanse el sábado 17. Ya participó en octubre con la sub-18 en el Torneo Cuatro Naciones y en unos entrenamientos en Marbella en noviembre.
«Pablo y Keidi venían con molestias aunque no lo hiciéramos público, sabíamos que iban a ser cambios obligados», dijo Sellés tras el choque. Insua sufrió desde la semana pasada un esguince de tobillo e hizo el esfuerzo, en su vuelta al once tras la sanción ante Las Palmas, de jugar en Santander con esas molestias, pero aguantó 65 minutos, hasta ser cambiado y que Radovanovic ocupara su lugar.
En el caso del albanés esas molestias solo le permitieron jugar la primera parte, ya que fue cambiado al descanso, aunque no parece que eso ponga en peligro su presencia el sábado en el Ibercaja Estadio, pero habrá que ir comprobando la evolución a lo largo de la semana.
