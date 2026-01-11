La intrahistoria de un triplete. El primer 'hat-trick' de Kodro en España y el más perfecto

Anotó Kenan Kodro el único gol del Real Zaragoza ante Las Palmas en el estreno de este 2026 en el Ibercaja Estadio y cuando su entorno le llamaba tras el partido para felicitarle la respuesta era similar. "No me digas nada, la que he tenido". En la mente del delantero bosnio, nacido en San Sebastián, estaba la jugada del pase de Marcos Cuenca que pudo suponer el triunfo ante el equipo canario. "Después del partido ante Las Palmas me quedé pensando mucho y durante días después por la ocasión, pero hay que pasar página" decía tras el partido del sábado, con el balón firmado por sus compañeros del hat-trick ante el Racing en la mano y con la imagen de la felicidad dibujada en su rostro. Hizo un triplete perfecto, con tres goles en tres remates y solo en poco más de una hora de juego. Fue, además, su primer como profesional en España y el cuarto en su carrera.

Kodro estaba exultante tras el partido. En el delantero cedido por el Ferencváros habita un tipo honesto y familiar, casado con su novia de toda la vida en Donostia y con una niña de dos años, que lleva en el fútbol profesional desde 2014, desde que Osasuna le abrió las puerta tras formarse en el Antiguoko y sobre todo en la cantera de la Real Sociedad, donde su padre, el histórico 9 realista Meho Kodro, fue su entrenador en el Sanse. 32 años, doce temporadas como profesional, Osasuna, Mainz (Alemania), Grashopper (Suiza), Copenhague (Dinamarca), Athletic, Fehérvár (antiguo Videoton, Hungría), Ferencváros (Hungría) y Gaziantep (Turquía) han visto a Kenan con su camiseta antes del Zaragoza, donde está cedido sin opción de compra por el Ferencváros. Allí tiene un año más y su continuidad es factible en caso de permanencia porque el club húngaro, que comparte su ficha con el Zaragoza, dará facilidades para ello. Allí tiene contrato hasta 2027.

Kenan es feliz en Zaragoza, cerca de casa, de San Sebastián, perfectamente adaptado a la ciudad y al club y con el deseo de que su estancia se prolongue más allá de esta temporada. El triplete, en tres disparos y solo 64 minutos, es el más perfecto de su carrera profesional, anotando el primer gol tras el rechace de Ezkieta a tiro de Guti (m.3), el segundo en un perfecto desmarque a centro de Francho (m.21) y el tercero de violento remate sin dejarla caer tras envío de Tasende (m.53). Un prodigio de eficacia, sin duda, y de repertorio de remates para sacarse la espina de hace una semana, donde nadie le quitaba de la cabeza la ocasión fallada a pase de Cuenca, donde paró el balón y no acertó a rematar. Por eso sus tres tantos ante el Racing llegaron tras ejecutar de primeras, sin pensar y con el balón a la jaula tras disparar.

Sus tres tripletes anteriores

Es el cuarto de su carrera, el primero lo hizo con el Grasshopper suizo ante el Lugano en la Superliga suiza, en la jornada 31 de la 17-18 y en un partido ganado por su equipo (4-0), mientras que un año después repitió en la clasificación de la Europa League con el Copenhague danés y ante el Stjarnan islandés (5-0) para que el último fuera el enero pasado en Turquía con el Gaziantep, en la Copa, ante el Instanbulspor (4-0). Todos fueron jugando de local y en Zaragoza lo hizo de visitante y todos fueron en 90 minutos y en Santander necesitó poco más de una hora, sin duda su hat-trick más perfecto.

El atacante bosnio ha jugado de titular los 8 partidos últimos con Sellés en Liga y el entrenador le ha dado minutos en 10 de sus últimas jornadas del campeonato además de la cita copera en Mutilva. Es, sin duda, su 9 de confianza, aunque el Zaragoza busca otro delantero en el mercado (Dani Gómez, Bazdar y Pau van a salir). En el Zaragoza, donde con Gabi tras llegar sobre la bocina del mercado tuvo un protagonismo más irregular lleva siete goles en 953 minutos (6 en Liga, los tres en El Sardinero, ante Almería, Leganés y Las Palmas y uno en Copa), lo que le convierte en el Pichichi del equipo, y 16 partidos oficiales, por lo que marca cada 136, un buen registro. El último delantero zaragocista en hacer un triplete fue Marc Gual contra el Córdoba en la 18-19.

Sus promedios hasta ahora

No es el mejor promedio por ahora de su carrera, porque lo firmó en el Copenhague danés, donde anotó cada 115 minutos (8 tantos en 19 partidos, en 923 minutos), mientras que Turquía, en el Gaziantep, donde estuvo cedido el curso pasado, marcó esos 8 tantos en 32 choques, pero solo con 1.023 minutos, con uno cada 127, para que después llegue la marca con el Zaragoza. En el Fehérvár húngaro es donde más ha visto puerta, con dos temporadas y media brillantes, con 44 goles antes de que en enero de 2024 lo fichara a golpe de talonario (600.000 euros) el histórico Ferencváros, pero allí su suerte no fue la misma, mientras que en Pamplona nunca se olvidaran del Kenan que supuso con sus goles en el playoff ante el Girona el billete a Primera en 2016.

Ahora, de regreso a España, Kodro está aprovechando su oportunidad en el Zaragoza, y en Santander sin duda se sacó una espina. «Kenan es nuestro delantero, tenía la espinita clavada y generamos situaciones para él. He visto a un chico con determinación y que llegaba a situaciones en las que se sabe ganador. Ojalá sea el inicio de una buena racha para él», dijo Sellés tras el choque sobre su delantero más titular, el autor en Santander de su hat-trick más perfecto.