Keidi Bare, Ale Gomes e Insua acabaron con molestias: "Sabíamos que iban a ser cambios obligados"

Sellés reconoce que el Racing de Santander les exigió "un punto más" en lo físico que otros días

Los jugadores del Real Zaragoza, celebrando uno de los goles en El Sardinero

Arturo Pola

Zaragoza

La intensidad con la que se tuvo que emplear el Real Zaragoza para ganar en Santander tuvo consecuencias en el desgaste de los futbolistas. Tanto es así que tres de los cambios que introdujo Rubén Sellés (Keidi Bare, Insua y Ale Gomes) fueron por problemas físicos, algo que no sorprendió en exceso al técnico.

«Pablo y Keidi venían con molestias aunque no lo hiciéramos público, sabíamos que iban a ser cambios obligados», apuntó un Sellés que reconoció que la salida de Insua «nos ha desorganizado un poco». Sobre Gomes, el valenciano señaló que era «esperable» porque llevaba mucho sin jugar 90 minutos. El entrenador zaragocista confesó que «la calidad del rival nos ha exigido un punto más que otros días».

