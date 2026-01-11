Real Zaragoza
Keidi Bare, Ale Gomes e Insua acabaron con molestias: "Sabíamos que iban a ser cambios obligados"
Sellés reconoce que el Racing de Santander les exigió "un punto más" en lo físico que otros días
La intensidad con la que se tuvo que emplear el Real Zaragoza para ganar en Santander tuvo consecuencias en el desgaste de los futbolistas. Tanto es así que tres de los cambios que introdujo Rubén Sellés (Keidi Bare, Insua y Ale Gomes) fueron por problemas físicos, algo que no sorprendió en exceso al técnico.
«Pablo y Keidi venían con molestias aunque no lo hiciéramos público, sabíamos que iban a ser cambios obligados», apuntó un Sellés que reconoció que la salida de Insua «nos ha desorganizado un poco». Sobre Gomes, el valenciano señaló que era «esperable» porque llevaba mucho sin jugar 90 minutos. El entrenador zaragocista confesó que «la calidad del rival nos ha exigido un punto más que otros días».
- El Real Zaragoza ya no tiene excedido el límite salarial y negocia con Gomes para seguir con ficha del filial
- Ramón Lozano ultima su marcha del Real Zaragoza y el club prepara una revolución en la Ciudad Deportiva
- La puerta de Karrikaburu se abre y el Real Zaragoza está muy bien posicionado
- El mercado del Real Zaragoza. El Racing ficha a otro delantero, pero mantiene la opción de Karrikaburu
- El mercado del Real Zaragoza: el delantero es el objetivo más vital y Karrikaburu se aleja de forma casi definitiva
- El exjugador del Real Zaragoza que conquista Estados Unidos tras marcar 10 goles y dar 15 asistencias
- El Real Zaragoza rechaza una oferta del Raków polaco de medio millón de euros por Pau Sans
- La propiedad del Real Zaragoza hará un esfuerzo para elevar el límite salarial este enero si es necesario