Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fichaje CD TeruelMulta parabrisasParque de Atracciones ZaragozaBorrasca Goretti en AragónCastillo PalomarReal Zaragoza
instagramlinkedin

Kodro, matrícula de honor. Las puntuaciones del Racing-Real Zaragoza

El goleador lidera el descomunal partido del Zaragoza en Santander

Kodro celebra mirando al cielo uno de sus tres goles.

Kodro celebra mirando al cielo uno de sus tres goles. / Carlos Gil-Roig

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

EL MEJOR

Kodro

Excelso |10| Su ‘hat trick’ tiene mucho mérito. Gran trabajo. Soberbio.

Andrada | 5 |

Irregular. Bien al final salvando el empate, pero dubitativo hasta entonces.

Gomes | 9 |

Bestial. Descomunal partido del canterano en el lateral. Impresionante.

Insua | 7 |

Seguro. Se le echó mucho de menos cuando se tuvo que ir. Hasta entonces, notable.

Saidu | 9 |

Impresionante. Lideró la defensa como un león. Se dejó el alma.

Tasende | 9 |

Enorme. Su mejor partido desde que llegó. Descomunal arriba y abajo.

Keidi Bare |8 |

Sobrio. Gran trabajo en la primera parte. Tuvo que ser sustituido al descanso.

Guti | 8 |

Incansable. Algún error no puede reducir un trabajo impresionante.

Francho | 9 |

Poderoso. Tremendo partido del canterano, que estuvo en todo lo bueno que pasó.

Cuenca | 7 |

Indeciso. Gran trabajo, pero pecó de individualismo y echó a perder el 0-4.

Moya | 7 |

Equilibrado. Muy buen trabajo del extremeño, que dio la cara siempre.

Soberón (4). Equivocado.

Radovanovic (5). Frágil.

Bakis (4). Incomprensible.

J. Sebastián (5). Disciplinado.

Noticias relacionadas y más

Pomares (5). Nervioso.

TEMAS

Tracking Pixel Contents