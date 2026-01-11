Kodro, matrícula de honor. Las puntuaciones del Racing-Real Zaragoza
El goleador lidera el descomunal partido del Zaragoza en Santander
EL MEJOR
Kodro
Excelso |10| Su ‘hat trick’ tiene mucho mérito. Gran trabajo. Soberbio.
Andrada | 5 |
Irregular. Bien al final salvando el empate, pero dubitativo hasta entonces.
Gomes | 9 |
Bestial. Descomunal partido del canterano en el lateral. Impresionante.
Insua | 7 |
Seguro. Se le echó mucho de menos cuando se tuvo que ir. Hasta entonces, notable.
Saidu | 9 |
Impresionante. Lideró la defensa como un león. Se dejó el alma.
Tasende | 9 |
Enorme. Su mejor partido desde que llegó. Descomunal arriba y abajo.
Keidi Bare |8 |
Sobrio. Gran trabajo en la primera parte. Tuvo que ser sustituido al descanso.
Guti | 8 |
Incansable. Algún error no puede reducir un trabajo impresionante.
Francho | 9 |
Poderoso. Tremendo partido del canterano, que estuvo en todo lo bueno que pasó.
Cuenca | 7 |
Indeciso. Gran trabajo, pero pecó de individualismo y echó a perder el 0-4.
Moya | 7 |
Equilibrado. Muy buen trabajo del extremeño, que dio la cara siempre.
Soberón (4). Equivocado.
Radovanovic (5). Frágil.
Bakis (4). Incomprensible.
J. Sebastián (5). Disciplinado.
Pomares (5). Nervioso.
