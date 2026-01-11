Kodro, matrícula de honor. Las puntuaciones del Racing-Real Zaragoza

EL MEJOR

Kodro

Excelso |10| Su ‘hat trick’ tiene mucho mérito. Gran trabajo. Soberbio.

Andrada | 5 |

Irregular. Bien al final salvando el empate, pero dubitativo hasta entonces.

Gomes | 9 |

Bestial. Descomunal partido del canterano en el lateral. Impresionante.

Insua | 7 |

Seguro. Se le echó mucho de menos cuando se tuvo que ir. Hasta entonces, notable.

Saidu | 9 |

Impresionante. Lideró la defensa como un león. Se dejó el alma.

Tasende | 9 |

Enorme. Su mejor partido desde que llegó. Descomunal arriba y abajo.

Keidi Bare |8 |

Sobrio. Gran trabajo en la primera parte. Tuvo que ser sustituido al descanso.

Guti | 8 |

Incansable. Algún error no puede reducir un trabajo impresionante.

Francho | 9 |

Poderoso. Tremendo partido del canterano, que estuvo en todo lo bueno que pasó.

Cuenca | 7 |

Indeciso. Gran trabajo, pero pecó de individualismo y echó a perder el 0-4.

Moya | 7 |

Equilibrado. Muy buen trabajo del extremeño, que dio la cara siempre.

Soberón (4). Equivocado.

Radovanovic (5). Frágil.

Bakis (4). Incomprensible.

J. Sebastián (5). Disciplinado.

Pomares (5). Nervioso.