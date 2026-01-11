Las palabras del goleador Kenan Kodro: "En el fútbol hay que pasar página rápido"

Kenan Kodro se quitó con los tres goles en Santander la espina de lo vivido ante Las Palmas, ya que en aquella ocasión a pase de Cuenca falló el tanto que pudo suponer la victoria para que después llegara la diana del rival. Ante el Racing sin embargo, el delantero del Real Zaragoza acertó todas las ocasiones para anotar tres goles. "Esto es fútbol, es verdad que después del partido ante Las Palmas me quedé pensando mucho y durante días después por la ocasión. Hay que intentar pasar página rápido, en cualquier momento puede cambiar la situación y hoy afortunadamente he tenido las que he tenido y las he podido marcar", dijo sobre sus tres goles en El Sardinero en declaraciones a Aragón TV.

Kodro no oculta que va a más en todas las facetas y que cuenta con el respaldo del entrenador, que le ha dado la camiseta titular ocho citas seguidas. "Me encuentro bien, con la confianza del míster, que es importante, de mis compañeros, que poco a poco estoy empezando a encontrar esas conexiones con ellos, con los jugadores de banda y los laterales. Lo que depende de mí es marcar los goles, pero también trabajar y hoy lo hemos hecho de forma muy importante y conjunta, eso nos va a dar el éxito".

"Que estamos vivos no hay ninguna duda, probablemente hoy mucha gente no daba nada por nosotros por ganar aquí, pero esta Liga es muy extraña, juegues contra el que juegues puedes ganar o perder"

"El equipo ha demostrado el carácter y la personalidad sobre todo en la primera parte para saber estar juntos y compactos y luego salir rápido con balón y por las bandas. Hemos tenido un par de ocasiones para aumentar el resultado, pero lo más importante es que nos llevamos los tres puntos y que no hay victoria que no sea sufrida", explicó Kodro, que dejó claras las sensaciones del vestuario. "Que estamos vivos no hay ninguna duda, probablemente hoy mucha gente no daba nada por nosotros por ganar aquí, pero esta Liga es muy extraña, juegues contra el que juegues puedes ganar o perder".

"Estamos en una situación difícil, pero damos pasos hacia delante para salir de ahí y hemos dado un paso importante que nos va a ayudar para seguir, no tengo ninguna duda de eso"

"Sabíamos que era un partido complicado contra un Racing líder que viene haciendo bien las cosas, pero no era imposible. Estamos en una situación difícil, pero damos pasos hacia delante para salir de ahí y hemos dado un paso importante que nos va a ayudar para seguir, no tengo ninguna duda de eso", indicó el ariete, que analizó una primera vuelta a la que el Zaragoza llega en descenso y con solo 20 puntos. Empezamos mal la Liga, pero hay plantilla para mejorar, para tener una segunda vuelta más tranquila y conseguir el objetivo", argumentó.

Por último, Kodro dio las gracias al medio millar de zaragocistas que estuvieron en El Sardinero y que alentaron al equipo: "Ellos son parte fundamental de nuestro éxito, tanto en casa como fuera. Lo han hecho hoy, también en Burgos o en Eibar, son partidos que los sacamos con puntos y ellos nos empujaron, hay que darles las gracias a los desplazados".