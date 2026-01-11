Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pau Sans, Akouokou y Valery vuelven al grupo en el entrenamiento del Real Zaragoza

Aguirregabiria y Paulino, únicos inquilinos de la enfermería

Valery y Paul Akouokou, a la derecha, durante un entrenamiento.

Valery y Paul Akouokou, a la derecha, durante un entrenamiento. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Buenas noticias para Rubén Sellés, que apunta a recuperar efectivos de cara al trascendental partido del sábado frente a la Real Sociedad B. Y es que la suave sesión de entrenamiento de este domingo ha contado ya con la presencia de Valery, Pau Sans y Paul Akouokou, que se han incorporado al grupo para trabajar junto a los suplentes y jugadores que disfrutaron de menos minutos ante el Racing.

El canterano, en la rampa de salida, se recupera así del hematoma en la tibia que le apartó de los entrenamientos grupales en la última semana, mientras que Akouokou parece ya restablecido de las molestias en el pie que, junto a su reciente paternidad, le han mantenido aparte.

También Valery, al que un proceso febril privó de viajar a Santander, trabaja ya con normalidad, por lo que todo apunta a que todos ellos podrían estar en condiciones de jugar frente al filial donostiarra.

De este modo, los únicos inquilinos de la enfermería ahora son Aguirregabiria, que este domingo ha trabajado en la bicicleta estática, y Paulino, únicas ausencias de la sesión junto a Kosa, que ultima su salida del Real Zaragoza.

La intrahistoria de un triplete. El primer 'hat-trick' de Kodro en España y el más perfecto

La enfermería del Real Zaragoza. Insua jugó con un esguince de tobillo en Santander y Álex Gomes se recupera para ir con la sub-18

Pau Sans, Akouokou y Valery vuelven al grupo en el entrenamiento del Real Zaragoza

Las palabras del goleador Kenan Kodro: "En el fútbol hay que pasar página rápido"

Más valientes que el acero: la crónica del Racing-Real Zaragoza (2-3)

Mario Soberón, la cruz del Real Zaragoza en El Sardinero: suplente y expulsado

La contracrónica del Racing-Zaragoza (2-3). Kodro, una reivindicación con toda la artillería

Keidi Bare, Ale Gomes e Insua acabaron con molestias: "Sabíamos que iban a ser cambios obligados"

