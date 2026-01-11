Pau Sans, Akouokou y Valery vuelven al grupo en el entrenamiento del Real Zaragoza

Buenas noticias para Rubén Sellés, que apunta a recuperar efectivos de cara al trascendental partido del sábado frente a la Real Sociedad B. Y es que la suave sesión de entrenamiento de este domingo ha contado ya con la presencia de Valery, Pau Sans y Paul Akouokou, que se han incorporado al grupo para trabajar junto a los suplentes y jugadores que disfrutaron de menos minutos ante el Racing.

El canterano, en la rampa de salida, se recupera así del hematoma en la tibia que le apartó de los entrenamientos grupales en la última semana, mientras que Akouokou parece ya restablecido de las molestias en el pie que, junto a su reciente paternidad, le han mantenido aparte.

También Valery, al que un proceso febril privó de viajar a Santander, trabaja ya con normalidad, por lo que todo apunta a que todos ellos podrían estar en condiciones de jugar frente al filial donostiarra.

De este modo, los únicos inquilinos de la enfermería ahora son Aguirregabiria, que este domingo ha trabajado en la bicicleta estática, y Paulino, únicas ausencias de la sesión junto a Kosa, que ultima su salida del Real Zaragoza.