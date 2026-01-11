Rubén Sellés: «Durante 85 minutos ha sido el día más sólido»

Aunque Rubén Sellés no suele mostrar con ligereza su alegría o su tristeza tras un resultado, después de ganar en Santander le costó más maquillar su satisfacción. No es solo ganar al Racing, el líder de Segunda, es el cómo. «Es una victoria merecida, trabajada, que necesitábamos y en la que todos hemos puesto mucho. El equipo ha demostrado muchas cosas buenas, hemos sido determinantes y cogemos los tres puntos», afirmó.

Tan satisfecho acabó con el buen trabajo realizado por el Real Zaragoza que, para él, «durante 85 minutos ha sido el día más sólido (desde que es entrenador blanquillo) y en el que mejor hemos entendido cómo jugar».

El técnico consideró que «hemos tenido días de más dominio de balón y otros en los que defensivamente hayamos estado mejor», pero la roja de Soberón condicionó mucho y, de hecho, se mostró bastante contrariado por ello, aunque muy contento con el nivel general pese a esa expulsión. «Con un jugador menos tiendes a echarte atrás, pero te ayuda a crecer como equipo. Ya lo vivimos en Eibar, pero tenemos que evitar estas situaciones porque con once en el campo no creo que hubiéramos llegado a ese punto», esgrimió el preparador valenciano.

Además, quiso darle un valor extra a la victoria, que pese al 0-3 parcial no fue nada sencilla por la entidad del rival y el volumen ofensivo que atesora. Rememoró que una vez «se me escapó un 1-3 en casa del Arsenal», ya que, como en aquella ocasión, «el rival es superior técnicamente, te condiciona mucho y hemos acabado muy fatigados». Pero el equipo, agregó, tuvo oportunidades «para aumentar la renta» y, a su vez, fue capaz de «minimizar a un rival que es de lo mejor de la categoría». «Hemos ejecutado casi todo de la manera que queríamos. Los chicos están haciendo un esfuerzo tremendo», aseveró.

En cuanto a los nombres propios, uno sobresale por encima del resto y es el de Kenan Kodro, que además venía con la mosca detrás de la oreja después de marrar dos grandes ocasiones en el tramo final contra Las Palmas. Pues en El Sardinero, un triplete: «Kenan es nuestro delantero, tenía la espinita clavada y generamos situaciones para él. He visto a un chico con determinación y que llegaba a situaciones en las que se sabe ganador. Ojalá sea el inicio de una buena racha para él», dijo Sellés.

Y otro, Ale Gomes. Sorprendió a muchos zaragocistas por jugar en el lateral derecho, pero no al técnico, ya que «había jugado con la selección española sub-18 ahí y sabíamos que podía rendir».«Es dinámico, nos podía ayudar en el salto a presión y en las conducciones. Ha sido uno de los grandes artífices del triunfo», resaltó.

Por último, Sellés reconoció que no tiene «ni idea» de cuántos puntos necesita para lograr la salvación ya que solo quiere «vencer el siguiente partido y un equipo que vaya a ganar». «No quiero perder el tiempo en especulaciones, quiero un equipo que compita y luego ya veremos dónde estamos en junio», concluyó el técnico del Real Zaragoza.