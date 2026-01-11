Willy Agada, opción sobre la mesa del Real Zaragoza para ser el 9 de este enero

El Real Zaragoza tiene como prioridad fichar a un delantero en este mercado de enero, además de a un extremo y un central, y ahora mismo la opción que está sobre la mesa y de forma firme es la del nigeriano William Agada, sin equipo desde el 31 de diciembre tras jugar en la MLS, en el Sporting Kansas City y más recientemente, desde abril pasado, en el Real Salt Lake y que antes estuvo en Israel. Se trata de un punta versátil, que puede actuar como referencia y como segundo ariete, aunque también caído a las bandas, sobre todo en la izquierda, y el club aragonés, según admiten fuentes de la entidad, está valorando seriamente su incorporación, ya que encaja tanto por cualidades como por condiciones económicas.

Se trataría de una apuesta importante por un ariete de 26 años, de 1,75 metros, potente en la zancada y con olfato de gol, diestro aunque con buen manejo de la pierna izquierda, y que vendría tambiñen dadas las dificultades del mercado español, donde el sueño de Txema Indias es Jon Karrikaburu, pero la competencia y las condiciones de la Real Sociedad lo convierten en un imposible.

El Zaragoza necesita dar salidas y la primera va a ser la de Kosa, con destino al Kosice de la Nike Liga, una operación en forma de cesión hasta junio que debe cristalizar en las próximas horas, hoy mismo, y tiene negociaciones de fichajes muy avanzadas. Una de ellas sería la de Agada, ya que se encuentra sin equipo y su fichaje está en los parámetros económicos que tiene el club, que valora seriamente fichar a este delantero en una línea de ataque donde tiene que dar salida a Bazdar y Dani Gómez, con los que Sellés apenas cuenta, lo mismo que a Pau Sans, aunque en el caso del canterano ha jugado más en la banda. Agana, o el delantero que llegue, completaría un ataque con Kodro, Soberón y Bakis.

Agada celebra un gol con el Sporting Kansas City. / SERVICIO ESPECIAL

Nacido el 17 de septiembre de 1999 en Bauchi, Nigeria, Willy Agada firmó su primer contrato profesional a los 18 años y anotó ocho goles durante su primera temporada con el Hapoel Jerusalem en la 2018-2019. En Israel también militó en el Maccabi Haifa y regresó al Jersulaem donde dio el salto a la MLS tras anotar 41 goles en cuatro temporadas (135 partidos) en la Liga de este país. En 2022 fichó por el Sporting Kansas City y tuvo un inicio impresionante, registrando ocho goles y dos asistencias en solo 12 apariciones para cerrar la temporada 2022, lo que lo colocó entre los mejores goleadores por promedio de tantos por partido en la Liga.

Agada remata a puerta ante Tomás Avilés en el partido de Kansas ante Inter Miami. / EFE / Tim Vizer

Durante dos de sus tres temporadas recientes en la MLS con Sporting Kansas City (2022-2024), Agada fue el máximo goleador del club para llegar en abril pasado al Salt Lake, que destinó 500.000 dólares de los Fondos de Asignación General de la MLS para adquirir sus derechos, firmando un contrato hasta enero y prorrogable después, aunque su andadura ha tenido menos brillo, con 26 partidos oficiales y tres goles. Salt Lake decidió no prorrogar su contrato en diciembre, lo que habría supuesto un pago de 300.000 dólares más, a Kansas. En total, en la Major Soccer League ha jugado 86 partidos, con 23 tantos y siete asistencias, con 229 choques en su carrera profesional y con 64 tantos.

Karrikaburu, descartado

La apuesta por Agada puede ser la elegida ante las dificultades en el mercado nacional, donde Indias ha estado trabajando durante muchas semanas la vía de Karrikaburu pero el punta de la Real Sociedad, que saldrá cedido, tiene otras opciones de equipos de arriba de Segunda, aunque se ha enfriado su posible llegada a Santander, al Racing, la posibilidad que más le seducía, que ya ha fichado a otros jugadores para el ataque, como el georgiano Guliashvili y el ariete del Athletic Manex Lozano, que le marcó al Zaragoza en su estreno el sábado. Mientras, también el Sporting, muy interesado en Karrika y que es su opción más palpable ahora mismo, y el Valladolid, entre otros clubs de plata, quieren su fichaje, una carrera en la que ahora ha irrumpido el Deportivo. La Real pide asumir su ficha hasta junio, unos 400.000 euros, y una elevada opción de compra, de más de 2 millones, condiciones prohibitivas para el Zaragoza y para la mayoría de clubs de Segunda.