La afición del Real Zaragoza, loca con Sellés: "Nos ha devuelto la vida y la esperanza, está callando muchas bocas y va a salvarnos"

Es, sin duda, el hombre de moda. Rubén Sellés y su magistral gestión del partido del pasado sábado en Santander, donde el Real Zaragoza se impuso al líder (2-3) para pregonar a los cuatro vientos que le late el corazón, han devuelto la esperanza a una afición que ha pasado de envolverse en resignación a derrochar fe en una salvación que hasta hace bien poco parecía imposible.

Porque el zaragocismo tiene claro que Sellés es el gran responsable de que haya luz al final del túnel. Así lo dejó claro el medio millar de seguidores que volvieron a exhibir colores y alma en tierras cántabras. “Es que ha cambiado totalmente a un equipo que era plano. Ahora se ve otra cosa y, más allá de los resultados, la imagen es completamente diferente”, afirma Paco Bordonaba, uno de los zaragocistas presentes en El Sardinero: “Ha recuperado a jugadores como Keidi Bare o Moya, entre otros, pero, sobre todo, ha recuperado la esperanza. No conocía el fútbol español y se encontró un equipo roto, pero cada vez se ve más su mano y está callando muchas bocas. Por eso cantamos ‘Sellés, quédate’ o ‘Sellés, renovación’, porque es el más sensato de todos, el portavoz y conecta con la gente. Es justo lo que necesita el Zaragoza”, añade antes de aseverar que “nos va a salvar, seguro”.

La opinión es unánime. “Por supuesto que nos va a salvar, no tengo ninguna duda”, asevera sin titubeos Diego Moles, otro de los irredentos zaragocistas que se dejaron atrapar por la locura en Santander. “Coreamos varias veces a Sellés porque nos ha devuelto no solo las ganas de seguir viendo al Zaragoza, sino la vida. A nosotros y al equipo, que estaba muerto cuando llegó. Ni los jugadores ni nosotros creíamos, pero él, sin hacer ruido, ha aportado cosas desde el primer día hasta darle la vuelta al equipo futbolística y anímicamente”, afirma.

Entre su amplio listado de méritos figura, según Diego, “recuperar a jugadores defenestrados como Keidi, que está a su mejor nivel desde que llegó. Todos hemos vuelto a creer, somos penúltimos pero estamos locos, enchufados y conectados. Y eso es mérito de Sellés, que se ha ganado a pulso lo que le está pasando porque le ha dado la vuelta a todo”. Eso sí, reclama “un par de refuerzos o tres a su gusto” para afianzar las opciones de salvación, aunque incide en que “lo va a sacar adelante, seguro”.

Tampoco duda Nacho Cenjor, que destaca el “brutal” ambiente que disfrutó en Santander. “Fue el mejor de los 15 desplazamientos que llevo con el equipo, tanto por lo que se vivió en el campo como fuera. Aún tengo la piel de gallina”, reconoce mientras recuerda los “10 o 15 minutos de locura” en los que los aficionados no dejaron de cantar una vez concluido el choque ante el Racing: “Casi prefiero haber ganado 2-3 y sufriendo porque la victoria sabe mejor, aunque admito que no lo he pasado peor en mi vida que en esos cinco últimos minutos en los que parecía que nos iban a empatar”, aunque el Zaragoza aguantó el tipo. “Disfruté como nunca, nunca había vivido algo así”, reitera.

Nacho destaca la capacidad de redención de Kodro, la entrega de un Francho que “se deja el alma” o la brillantez de Gomes “ante el mejor extremo de la categoría”, pero se entrega a Sellés. “Antes de que llegara estábamos rendidos y resignados, pero ahora la afición se siente orgullosa y representada por su equipo, que se deja la piel en cada balón y que ha adquirido esa identidad que no tenía. El zaragocismo al fin reconoce a su Zaragoza”, subraya.

Por eso, no duda en ensalzar la figura de un entrenador para el que reclama “contrato vitalicio” porque tiene claro que el valenciano logrará lo que parecía imposible. “La opinión de la grada es unánime. Todos estamos encantados con él porque nos ha sacado del agujero o casi, y sabemos que con este entrenador nos vamos a salvar. Nos ha devuelto algo más que la esperanza, nos ha devuelto la vida”.