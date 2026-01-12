Un exzaragocista regresa a España tras su periplo internacional y será rival del Deportivo Aragón
El zaragozano Edu García ha firmado por el CD Tudelano de Segunda RFEF
Edu García al fin regresa a España tras años de exitoso periplo internacional. El exzaragocista, después de hacer gran parte de su carrera entre el fútbol indio y chino, vuelve a casa para jugar en el CD Tudelano de Segunda RFEF, por lo que será rival del Deportivo Aragón el último fin de semana de marzo en el que será su regreso a la Ciudad Deportiva.
El extremo firmó por el Real Zaragoza procedente del CD Ebro en agosto del 2016 y una temporada después rescindió el año que le quedaba tras 25 encuentros y dos goles.
De ahí puso rumbo al Bengaluru de India, donde también vistó las camisetas del ATK, Mohun Bagan y Hydebarad FC; y a China, donde jugó en el ZJ Greentown, el SC Jiuniu y Shenzen Peng City, su último club.
"Edu García llega procedente del Shenzhen Peng City (China) en el que ha militado durante las últimas cuatro temporadas, convirtiéndose en una de sus principales referencias ofensivas. Durante su etapa en el fútbol chino, el atacante anotó 32 goles, siendo un jugador importante en la Superliga China gracias a su rendimiento, regularidad y capacidad para marcar diferencias", destacó el Tudelano.
"A sus 35 años, Edu García aporta al CD Tudelano experiencia, jerarquía y liderazgo, además de una notable capacidad goleadora. Se trata de un atacante versátil y completo, con movilidad, calidad técnica y buen entendimiento del juego, cualidades que le permiten adaptarse a diferentes contextos y aportar soluciones ofensivas al equipo", agrega el club navarro.
