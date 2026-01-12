Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un exzaragocista regresa a España tras su periplo internacional y será rival del Deportivo Aragón

El zaragozano Edu García ha firmado por el CD Tudelano de Segunda RFEF

Edu García posa con Ramón Lázaro, presidente del CD Tudelano. / CD Tudelano

A. B. L.

Zaragoza

Edu García al fin regresa a España tras años de exitoso periplo internacional. El exzaragocista, después de hacer gran parte de su carrera entre el fútbol indio y chino, vuelve a casa para jugar en el CD Tudelano de Segunda RFEF, por lo que será rival del Deportivo Aragón el último fin de semana de marzo en el que será su regreso a la Ciudad Deportiva.

El extremo firmó por el Real Zaragoza procedente del CD Ebro en agosto del 2016 y una temporada después rescindió el año que le quedaba tras 25 encuentros y dos goles.

De ahí puso rumbo al Bengaluru de India, donde también vistó las camisetas del ATK, Mohun Bagan y Hydebarad FC; y a China, donde jugó en el ZJ Greentown, el SC Jiuniu y Shenzen Peng City, su último club.

"Edu García llega procedente del Shenzhen Peng City (China) en el que ha militado durante las últimas cuatro temporadas, convirtiéndose en una de sus principales referencias ofensivas. Durante su etapa en el fútbol chino, el atacante anotó 32 goles, siendo un jugador importante en la Superliga China gracias a su rendimiento, regularidad y capacidad para marcar diferencias", destacó el Tudelano.

"A sus 35 años, Edu García aporta al CD Tudelano experiencia, jerarquía y liderazgo, además de una notable capacidad goleadora. Se trata de un atacante versátil y completo, con movilidad, calidad técnica y buen entendimiento del juego, cualidades que le permiten adaptarse a diferentes contextos y aportar soluciones ofensivas al equipo", agrega el club navarro.

Un exzaragocista regresa a España tras su periplo internacional y será rival del Deportivo Aragón

La victoria del Real Zaragoza en Santander, desde dentro: "Es un escenario idílico para dar un golpe encima de la mesa"

Kosa ya está en Eslovaquia y su inminente cesión liberará una ficha en el Real Zaragoza

La obligada peregrinación al santuario del Real Zaragoza en Cantabria: "Es increíble"

La afición del Real Zaragoza, loca con Sellés: "Nos ha devuelto la vida y la esperanza, está callando muchas bocas y va a salvarnos"

Willy Agada, opción sobre la mesa del Real Zaragoza para ser el 9 de este enero

El récord histórico que puede quitarle el Racing al Real Zaragoza... y que casi le 'fastidia' el propio Real Zaragoza

El impacto revolucionario de Rubén Sellés y las discusiones del club sobre su fichaje que cambiaron el destino del Real Zaragoza

