Kosa ya está en Eslovaquia y su inminente cesión liberará una ficha en el Real Zaragoza

Sebastian Kosa será, en las próximas horas, nuevo jugador del Kosice eslovaco y William Agada gana enteros para convertirse, más pronto que tarde, en futbolista del Real Zaragoza. El delantero nigeriano, de 25 años, estaría cerca de reforzar al equipo aragonés en cuanto el club consiga hacer sitio a través de la salida de jugadores con los que no se cuenta (Kosa será el primero en salir) y que deberían marcharse durante este mes de enero. En esa tarea de acelerar salidas continúa inmerso el director deportivo Txema Indias, así como en intentar convencer al entorno de Álex Gomes de la conveniencia de que el defensa, de 17 años, mantenga su ficha del filial hasta final de temporada y no deje de ocupar esta catalogación a partir de febrero, tal y como está establecido por contrato una vez que el club hizo oficial su ascenso a la primera plantilla.

Pero será la salida de Kosa, de vuelta a su país la primera operación completada por el Zaragoza. El cierre de la cesión del defensa eslovaco al Kosice sin opción de compra hasta el 30 de junio (el jugador tiene contrato con el club aragonés hasta 2028) se producirá en las próximas horas para abrir una puerta por la que también deberán pasar otros jugadores, entre los que figuran Bazdar o Pau Sans, aunque no son los únicos, ya que Dani Gómez también está entre los candidatos a cambiar de equipo a lo largo de enero. Kosa, que ya se encuentra en su país, pasará reconocimiento médico y su cesión se hará oficial este martes, según tienen previsto todas las partes.

Una vez abierta la puerta de salida, el Zaragoza dispondrá de ese margen de maniobra necesario para fichar, a pesar de ya estar en disposición de poder acudir al mercado al no tener ya superado el límite salarial y disponer, todavía, de una ficha libre debido a la situación especial de Gomes, que seguirá con ficha del filial, al menos, hasta final de mes, aunque Indias sigue intentando que sea hasta junio.

En ese escenario emerge la figura de Agada, cuya adquisición está encaminada a expensas de que el club consiga primero hacer hueco. El punta encaja en lo que pretende incorporar el Zaragoza en un ataque necesitado de refuerzos ante la previsible marcha de Bazdar y Dani Gómez y la escasa participación de Bakis, si bien el turco, recuperado para la causa por Sellés, no parece destinado a salir en enero. Otra cosa es lo que suceda en junio, cuando expira el contrato por tres años que firmó cuando el Real Zaragoza se hizo con sus servicios el verano de 2023 tras su exitosa temporada en el Andorra.

Agada, que se encuentra sin equipo desde el 31 de diciembre tras jugar en el Sporting Kansas City y, desde abril, en el Real Salt Lake de la MLS, llegó a Estados Unidos, donde firmó 41 goles en cuatro temporadas, desde Israel, donde jugó en el Hapoel Jerusalem y el Maccabi Haifa. En 2022 fichó por el Sporting Kansas City (ocho goles y dos asistencias en 12 encuentros) y, tras ser el máximo artillero del equipo en la 23-24, en abril llegó al Salt Lake, que destinó 500.000 dólares de los Fondos de Asignación General de la MLS para adquirir sus derechos. Tras anotar tres tantos en 26 choques, el club decidió no renovar su contrato y desde entonces está libre.