Afición Zaragoza
La obligada peregrinación al santuario del Real Zaragoza en Cantabria: "Es increíble"

El museo zaragocista de Fidel en Escobedo de Camargo, a 8 kilómetros de Santander, volvió a congregar el fin de semana a numerosos aficionados blanquillos

VÍDEO | Zaragocistas en el museo de Fidel

VÍDEO | Zaragocistas en el museo de Fidel

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Desplazarse a Escobedo de Camargo, una localidad situada a apenas 8 kilómetros de Santander, se ha convertido en una tradición para los aficionados del Real Zaragoza que se desplazan cada año a tierras cántabras para animar al conjunto aragonés ante el Racing. Allí se encuentra el museo zaragocista que Fidel Toraya, cántabro de nacimiento y zaragocista de corazón, luce en los bajos de su casa, en una sala de 140 metros cuadrados repleta de zaragocismo por los cuatro costados.

Un año más, y van unos cuantos, numerosos aficionados blanquillos se dejaron envolver por la magia de un santuario que incluye desde fotografías de los Alifantes a camisetas firmadas por Amarilla o la entrada de la final de París entre miles de artículos conectados por el amor a unos colores. y que ha recibido ya la visita de numerosos ilustres, entre ellos, Cristian Álvarez, que acudió el curso pasado.

A sus más de 70 años, Fidel, seducido por el Zaragoza desde los tiempos de Seminario, volvió a ejercer de perfecto anfitrión para un zaragocismo cautivado por la emoción y la nostalgia: "Es increíble, nadie debería perderse esto", decía uno de los visitantes que se pasaron este fin de semana por un santuario de peregrinación casi obligada.

La obligada peregrinación al santuario del Real Zaragoza en Cantabria: "Es increíble"

