La obligada peregrinación al santuario del Real Zaragoza en Cantabria: "Es increíble"

Desplazarse a Escobedo de Camargo, una localidad situada a apenas 8 kilómetros de Santander, se ha convertido en una tradición para los aficionados del Real Zaragoza que se desplazan cada año a tierras cántabras para animar al conjunto aragonés ante el Racing. Allí se encuentra el museo zaragocista que Fidel Toraya, cántabro de nacimiento y zaragocista de corazón, luce en los bajos de su casa, en una sala de 140 metros cuadrados repleta de zaragocismo por los cuatro costados.

Un año más, y van unos cuantos, numerosos aficionados blanquillos se dejaron envolver por la magia de un santuario que incluye desde fotografías de los Alifantes a camisetas firmadas por Amarilla o la entrada de la final de París entre miles de artículos conectados por el amor a unos colores. y que ha recibido ya la visita de numerosos ilustres, entre ellos, Cristian Álvarez, que acudió el curso pasado.

A sus más de 70 años, Fidel, seducido por el Zaragoza desde los tiempos de Seminario, volvió a ejercer de perfecto anfitrión para un zaragocismo cautivado por la emoción y la nostalgia: "Es increíble, nadie debería perderse esto", decía uno de los visitantes que se pasaron este fin de semana por un santuario de peregrinación casi obligada.