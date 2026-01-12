El Real Zaragoza es el equipo con más expulsados del fútbol profesional: rojas de vergüenza

La tendencia no para de crecer. Las expulsiones siguen lastrando a un Real Zaragoza que es, de largo, el equipo que más tarjetas rojas ha visto hasta ahora. Nadie se acerca a las ocho expulsiones que ha sufrido el conjunto aragonés, la última de ellas, el pasado sábado, cuando Soberón se fue a la ducha a falta de diez minutos para el final porque el colegiado consideró que la plancha con la que el delantero trataba de arrebatar el balón al portero del Racing era demasiado peligrosa.

De nada sirvieron las protestas del punta y del resto del Zaragoza. La expulsión redujo aún más las fuerzas de un equipo que había derrochado esfuerzo durante el choque y, aunque el Racing recortó distancias hasta ponerse a un solo tanto del empate, el Zaragoza aguantó el tipo para acabar ganando.

Pero llueve sobre mojado en el aspecto disciplinario. Porque esas ocho expulsiones (algunas de ellas muy cuestionables) están muy lejos de las cinco que acumulan los siguientes conjuntos más afectados por las rojas (Castellón y Sporting). Mientras, y una vez alcanzado el ecuador del campeonato, Burgos y Cádiz todavía no han sufrido expulsión alguna.

Paul Akouokou, con dos rojas, es el jugador zaragocista más castigado. El mediocentro, desaparecido de las alineaciones, se fue antes de tiempo en casa ante el Córdoba (0-1) y en el descanso frente a la Cultural Leonesa (0-5), entonces tras propinar un puñetazo a la pantalla del VAR.

La nómina de expulsados la completan Pomares (Andorra), Juan Sebastián (Cultural), Radovanovic (Husca), Saidu (Eibar) y Bakis, que vio la roja una vez concluido el encuentro en Málaga por, según recogió el acta arbitral, insultar a un adversario.

La mitad de esas expulsiones han llegado ya con Sellés en el banquillo, con el que el Zaragoza no ha conseguido cambiar una dinámica que le convierte, junto al Oviedo, en el equipo más damnificado del fútbol profesional español.