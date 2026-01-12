El récord histórico que puede quitarle el Racing al Real Zaragoza... y que casi le 'fastidia' el propio Real Zaragoza

El Real Zaragoza estuvo a punto de salvar un récord histórico que tiene en su poder desde la temporada 44-45, ya que el equipo que precisamente puede rompérselo es el propio Racing de Santander.

El equipo cántabro consiguió en el tramo final del encuentro frente al Real Zaragoza continuar con su racha de anotar en todos los partidos de Liga y es el primer club de la historia de Segunda División que consigue marcar en todas las jornadas de la primera vuelta desde que la categoría de plata tiene 22 equipos.

Es decir, el Racing de Santander lleva 21 jornadas seguidas marcando y está acechando un récord que ostenta el Real Zaragoza compartido, además, con el Racing.

El equipo aragonés, en la temporada 44-45, anotó al menos un gol en las primeras 26 jornadas... que fueron todas, porque entonces la Segunda División la componían 14 equipos. Pese a ese dato, el Real Zaragoza no ascendió, de hecho se quedó en mitad de la tabla, a seis puntos de la promoción y a siete del ascenso directo.

El Racing de Santander de la 50-51 también hizo 26 jornadas seguidas marcando al menos un gol y el de esta temporada lleva 21.

El Real Zaragoza hizo en El Sardinero un partido excelso en defensa. El Racing completó 220 pases en el último tercio e hizo 26 remates en total, aunque no fue realmente hasta los últimos minutos, salvando la gran ocasión de Íñigo Vicente en la primera parte, que tuvo verdadero peligro el Racing.

Pero finalmente Gonzalo Puerta anotó en un córner en el minuto 81 y ahí fue cuando el Racing mantuvo vivo su récord y, de paso, el partido también. Y vaya si lo mantuvo, ya que tras la roja de Soberón y el tanto de Manex Lozano acabó pidiendo la hora en El Sardinero.

Los siguientes partidos del Racing son frente a Las Palmas, Deportivo, Granada, Mirandés, Eibar y podría batirlo contra el Burgos en casa.