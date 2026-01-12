La victoria del Real Zaragoza en Santander, desde dentro: "Es un escenario idílico para dar un golpe encima de la mesa"

La extraordinaria victoria obtenida por el Real Zaragoza en Santander bien merece saborearla incluso pasados los días. El club aragonés ha publicado este lunes el vídeo del 'Inside' de ese partido, es decir, todo lo sucedido desde la llegada al Sardinero hasta la salida del estadio con los tres puntos vista desde dentro, desde el vestuario, cerca de los aficionados que no pararon de animar y sufrir hasta el final.

Durante nueve minutos puede verse a los utilleros preparando con mimo y detalle todo el material, camisetas, botas, para cada uno de los futbolistas, la llegada de los jugadores al estadio y a la afición calentando la garganta desde muchos minutos antes de que ganara el partido.

El calentamiento sobre el césped, las caras de concentración y el momento en el vestuario antes de saltar a las 21.00 horas para disputar el encuentro. Ese es el momento del capitán, el momento en el que Francho Serrano toma la palabra: "Chavales, es el escenario idílico para dar la vuelta a la situación, un golpe encima de la mesa, para competir y ganar. Así que vamos allá, gente, ¡como equipo, como equipo!".

La arenga da resultado y el Real Zarazagoza se adelanta pronto en el marcador, desatando ya la locura en el sector visitante, que canta el "Sí, se puede". El segundo aumenta la emoción y en el tercero la afición engulle a Kodro, que lo celebra con euforia. Resuena el "moverse, maños, moverse" en El Sardinero.

El final del partido, con esa agonía del tiempo añadido que parecía interminable, desata la euforia en aficionados y jugadores. Se suceden los "¡Vamos!" más o menos largos, más o menos extendidos. Tasende le dice a Kodro camino de la afición: "no te lo crees ni tú".

Los aficionados cantan el himno a capella y los jugadores, Francho, Bakis, van regalando la camiseta a varias aficionadas muy jóvenes que no olvidarán esta tarde.

De regreso al vestuario vuelven a resonar los "¡Vamos!" que salen de lo más hondo del pecho, de la liberación que supone ganar en casa del líder. Toda la plantilla se hace la foto de la victoria en el vestuario y el balón va para el autor de los tres goles, Kodro, que recibe el aplauso de sus compañeros y la ovación de la grada que corea su nombre cuando sale a saludar de nuevo.