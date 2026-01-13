La cesión de Kosa al Kosice ya es oficial: "Pedí al Real Zaragoza salir, soy joven y necesito jugar"

Sebastian Kosa ya es nuevo jugador del Kosice eslovaco. Como avanzó este diario, la cesión del jugador desde el Real Zaragoza al club eslovaco se ha hecho oficial este martes una vez superado el reconocimiento médico y tras haberse firmado el contrato que vinculará al defensa con el equipo de su país hasta final de temporada y sin opción de compra.

"La oportunidad de adquirir a un defensa joven, consolidado y con experiencia en nuestra liga, que ya ha jugado en la European Conference League y, al mismo tiempo, logró el ascenso a La Liga 2, fue una oportunidad casi increíble para nosotros. En la persona de Sebastián Kóša, todos estos criterios se cumplían. Si a esto le sumamos su capacidad de liderazgo dentro y fuera del campo, su determinación y su deseo de venir al FC Košice y ayudarnos en los últimos partidos de liga y copa, obtenemos una cooperación que creo firmemente que será sumamente beneficiosa para nosotros, para el propio jugador y para su club matriz, el Real Zaragoza, que se mostró sumamente profesional y atento durante las negociaciones", declaró el director deportivo del Košice FC, Terry Westley en declaraciones en los medios oficiales del club.

"Tras las primeras conversaciones con el jugador, su inteligencia futbolística era evidente, al igual que su determinación por jugar al máximo nivel a lo largo de su carrera. Sebastián sabe que trabajar en nuestro club le ayudará a progresar y a acercarse a sus objetivos y ambiciones futbolísticas. Es un jugador técnicamente muy avanzado que puede jugar tanto en la banda derecha como en la izquierda de la defensa, tiene un excelente manejo del balón, es agresivo tanto en defensa como en ataque, y con sus cualidades complementa a la perfección el estilo de juego que llevamos desarrollando en el club desde hace tiempo. El club y el jugador comparten esta misma tendencia en este aspecto, lo que hace que esta colaboración sea una conexión perfectamente sincronizada", añadió Terry Westley sobre el jugador de Nové Zámky.

Kosa, junto al director deportivo del Košice FC, Terry Westley. / FC KOSICE

El jugador, de 22 años, se mostró contento por la vuelta a su país ante la falta de minutos en España: "Ante todo, estoy muy contento de volver a trabajar en Eslovaquia. Mi objetivo es jugar el máximo número de partidos posible y ayudar al Košice a superar la difícil situación en la que se encuentra después del otoño. Creo que esta colaboración será beneficiosa para ambas partes. Košice es una ciudad de fútbol, tiene una rica historia y creo que la máxima competición se juega aquí. Creo que juntos lograremos permanecer en la Liga Nike", reveló el futbolista originario de Černík, un pueblo de mil habitantes en el distrito de Nové Zámky.

Koša llega al FC Košice con el objetivo de jugar con regularidad, también porque no contaba con los minutos necesarios en Zaragoza. "Físicamente y de salud, me siento al cien por cien. Entrené todo el tiempo en España, pero no fui convocado para los partidos. Por eso también pedí un cambio de club, porque soy joven y necesito jugar con regularidad. Creo que en Košice puedo aprovechar mis recientes actuaciones en Trnava y ayudar al club a alcanzar sus objetivos", añadió.

Con su salida, la primera de las varias que han de producirse a lo largo del mes, el Real Zaragoza dispone de una ficha libre para realizar alguna de las incorporaciones pretendidas, con el delantero nigeriano William Agada como principal candidato.