La defensa de los mil cambios en el Real Zaragoza

Ponía Rubén Sellés el énfasis antes del choque frente a Las Palmas en los muchos cambios que ha tenido que hacer desde que llegó en la defensa del Real Zaragoza, aunque algo similar, o hasta peor, le sucedió a Gabi en el arranque de Liga por los problemas físicos de Tachi y Radovanovic y la tardía llegada de Insua o Aguirregabiria. Y es cierto que el entrenador valenciano tiene difícil mantener una zaga semana a semana porque los problemas de lesiones y sanciones se acumulan ahí, además de los cambios por decisión técnica que decide, que tampoco son pocos. Baste un dato: en las últimas tres citas ligueras (Burgos, Las Palmas y Racing) ha hecho hasta siete cambios en los cuatro puestos de la defensa.

En Santander, Sellés no pudo contar con Tachi por acumulación de amonestaciones y Aguirregabiria por la lesión que sufrió ante el Cádiz en el bíceps femoral y le dio una vuelta a la zaga con tres novedades, con Álex Gomes de retorno al once para jugar por primera vez en el Zaragoza de lateral derecho, una posición que conoce de la cantera y de las categorías inferiores de la selección, en lugar de un poco convincente Juan Sebastián para que Insua retornara mermado tras su sanción y Saidu fuera su compañero en el centro de la zaga tras dos partidos del ghanés saliendo desde el banquillo para incrustarse en el eje.

Tasende fue el único zaguero que se mantuvo del partido ante Las Palmas y Radovanovic salió por Insua, con molestias en el tobillo, en la segunda parte y Juan Sebastián lo hizo por un más que acalambrado Álex Gomes también en el tramo final del partido. En ese primer choque de 2026 ante el cuadro canario Radovanovic fue la novedad en la defensa después de no jugar ante el Burgos por el problema en las costillas (una pequeña fisura) sufrido en el duelo contra el Cádiz.

Ante Las Palmas, Juan Sebastián, Tachi y Tasende acompañaron al serbio, que no pudo acabar el duelo contra los canarios para que jugara Saidu en la segunda mitad, desde el 68. En Burgos, como en Santander, también hubo tres cambios en la zaga, ya que Tachi ocupó el sitio de Radovanovic, Tasende relevó a un errático Pomares y Juan Sebastián fue titular por la lesión ante el Cádiz de Aguirregabiria, al que se espera ante el Castellón el 25 de enero o más probablemente frente al Albacete.

Ese partido con el Cádiz donde se lesionó el zaguero vitoriano nada más comenzar el duelo era el tercero consecutivo con la misma defensa ya que ante Leganés, Málaga y el conjunto amarillo Aguirregabiria, Insua, Rado y Pomares fueron los elegidos, una continuidad defensiva que ha sido muy poco habitual con Sellés, que en su estreno apostó como gran novedad por Aguirregabiria como lateral y ya vio lesionarse a Rado y Tachi, al que había ubicado en el medio, y que recurrió entonces ante el Granada y el Deportivo por Ale Gomes.

Y es que Saidu entonces también arrastraba molestias en el tobillo para que en las jornadas sucesivas hubiera más problemas, con las rojas que vieron Radovanovic ante el Huesca y el propio Saidu en Eibar, donde Insua se retiró al cuarto de hora por lo que parecía un problema muscular importante y se quedó en una contractura, y la lesión en el tobillo de nuevo de Saidu en Copa ante el Burgos que le tuvo dos partidos de baja.