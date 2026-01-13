El nuevo destino del exjugador del Real Zaragoza Pape Gueye tras otro fiasco

Makhtar Pape Gueye, que jugó en el Real Zaragoza en la temporada 2022-2023 sin marcar un solo tanto, añade una etapa más a su amplio recorrido futbolístico para emprender una nueva aventura en China. El senegalés, de 28 años, ha firmado por el Shanghai Shenhua, de la Superliga, con el que ya ha sido presentado, después de no marcar un solo tanto el curso pasado en 16 partidos con el Blackburn Rovers, de la Premiership, que pagó 1,8 millones de euros por hacerse con los servicios del delantero, que firmó un contrato por tres temporadas.

Gueye, que llegó al Zaragoza procedente del Oostende y que, tras esa temporada en blanco en tierras aragonesas recaló en el Molenbeek belga (11 tantos en 32 partidos), había marcado 8 goles y repartido 6 asistencias el curso siguiente con el Blackburn en la 23-24.

Formado en el US Gorée, Gueye se fue a Francia en 2018 para fichar por el Saint-Étienne. Cedido al Nancy durante la temporada 2019-2020, fue reclutado por Ostende en 2020 para, en la 22-23, llegar al Zaragoza, donde no fue capaz de estrenar su cuenta anotadora en 23 partidos.