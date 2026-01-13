Fallece a los 105 años el socio número 2 del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento de Jesús Fraile Escudero, abonado número 2 del club.

"A sus 105 años cumplió 77 años como socio de su equipo", subraya la entidad en sus medios oficiales, a través de los que asegura que "estarás con nosotros animando desde el cielo".

"Su sentimiento hacia el equipo del león recibió un emotivo y cálido homenaje cuando cumplió los 100 años, en un evento repleto de zaragocismo", añade el Real Zaragoza, que expresó su "sentido pésame" y manifiesta "el cariño de todo el zaragocismo a sus familiares y allegados".