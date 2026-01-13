Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece a los 105 años el socio número 2 del Real Zaragoza

El club muestra sus condolencias por la muerte de Jesús Fraile Escudero

Jesús Fraile. / REAL ZARAGOZA

Jorge Oto

Zaragoza

El Real Zaragoza ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento de Jesús Fraile Escudero, abonado número 2 del club.

"A sus 105 años cumplió 77 años como socio de su equipo", subraya la entidad en sus medios oficiales, a través de los que asegura que "estarás con nosotros animando desde el cielo".

Noticias relacionadas y más

"Su sentimiento hacia el equipo del león recibió un emotivo y cálido homenaje cuando cumplió los 100 años, en un evento repleto de zaragocismo", añade el Real Zaragoza, que expresó su "sentido pésame" y manifiesta "el cariño de todo el zaragocismo a sus familiares y allegados".

Fallece a los 105 años el socio número 2 del Real Zaragoza

La oferta millonaria que prepara el Genoa por Kervin Arriaga, al que el Real Zaragoza renunció por 400.000 euros

La cesión de Kosa al Kosice ya es oficial: "Pedí al Real Zaragoza salir, soy joven y necesito jugar"

Keidi Bare, por reparto de cargas, único de los tocados en Santander que empieza la semana fuera del grupo en el Real Zaragoza

Los tres fogonazos de Kodro en el Real Zaragoza y los 60 puntos tocando el balón 90 segundos de Klay Thompson en la NBA

Gomes y Saidu, 'baby boom' en el Real Zaragoza

Sebastian Kosa se hace 'youtuber' y muestra el Mercadona, sus recetas de cocina o el frío que hace en el Ibercaja Estadio: "¿Por qué se comen las uvas en España?"

El Real Zaragoza es el equipo con más expulsados del fútbol profesional: rojas de vergüenza
