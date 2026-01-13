Fallece a los 105 años el socio número 2 del Real Zaragoza
El club muestra sus condolencias por la muerte de Jesús Fraile Escudero
El Real Zaragoza ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento de Jesús Fraile Escudero, abonado número 2 del club.
"A sus 105 años cumplió 77 años como socio de su equipo", subraya la entidad en sus medios oficiales, a través de los que asegura que "estarás con nosotros animando desde el cielo".
"Su sentimiento hacia el equipo del león recibió un emotivo y cálido homenaje cuando cumplió los 100 años, en un evento repleto de zaragocismo", añade el Real Zaragoza, que expresó su "sentido pésame" y manifiesta "el cariño de todo el zaragocismo a sus familiares y allegados".
- El Real Zaragoza se levanta con una exhibición ante el líder en Santander (2-3)
- Willy Agada, opción sobre la mesa del Real Zaragoza para ser el 9 de este enero
- Más valientes que el acero: la crónica del Racing-Real Zaragoza (2-3)
- El Real Zaragoza ya no tiene excedido el límite salarial y negocia con Gomes para seguir con ficha del filial
- Ramón Lozano ultima su marcha del Real Zaragoza y el club prepara una revolución en la Ciudad Deportiva
- Rubén Sellés: «Durante 85 minutos ha sido el día más sólido»
- El mercado del Real Zaragoza. El Racing ficha a otro delantero, pero mantiene la opción de Karrikaburu
- El mercado del Real Zaragoza: el delantero es el objetivo más vital y Karrikaburu se aleja de forma casi definitiva