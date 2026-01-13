Gomes y Saidu, 'baby boom' en el Real Zaragoza

Su aparición en la hoja de alineaciones sorprendió a todos. No figuraban Saidu y Gomes entre los llamados a ser titulares en un partido de tanta importancia como dificultad en el que el Real Zaragoza se jugaba mantenerse a flote y no hundirse más en la tabla y en la miseria. Pero Sellés lo tenía claro. Su apuesta para el lateral era Álex Gomes, ese chaval todavía menor de edad (cumplirá 18 en febrero) que, pese a ser central, tenía experiencia en esa demarcación, en la que había jugado con las selecciones inferiores. A pocos metros de Álex, destinado a bailar con la más fea (Iñigo Vicente), ubicó el técnico a Saidu (20 años), de vuelta al once mes y medio después, para acompañar a Insua en el centro de una zaga completada con Tasende en el lateral zurdo para formar una línea inédita hasta la fecha.

Y es que nunca antes habían coincidido en el once Saidu y Gomes, dos de las mejores noticias de una aciaga temporada. La prueba era mayúscula para los dos jóvenes, que la superaron con nota. Un sobresaliente, de hecho.

La doble apuesta perseguía dinamismo, velocidad, energía y piernas. Todo ello destinado a potenciar el salto en la presión y dificultar las maniobras interiores de un Racing al que el movimiento también sorprendió de lo lindo hasta el punto de quedar sometido por dos chavales que, como suele pasar en los últimos años en el Real Zaragoza, llevaron de la mano al resto hacia la orilla.

Y eso que era la primera ocasión en la que Gomes, ahora con la selección sub-18, y Saidu compartían once este curso. Hasta ahora, tan solo habían coincidido en el equipo durante un par de ratos en Eibar y en Copa frente al Burgos, de mal recuerdo para el mediocentro reconvetido a central porque cayó lesionado en la jugada que originó el tanto de la victoria del Burgos que eliminaba al Zaragoza de la competición. Pero nunca habían salido en la foto juntos de inicio. El estreno no pudo ser mejor. «Álex había jugado con la selección española sub-18 ahí y sabíamos que podía rendir. Es dinámico, nos podía ayudar en el salto a presión y en las conducciones. Ha sido uno de los grandes artífices del triunfo», admitió sin reparos Sellés al término del encuentro en Santander, donde Saidu, también fuera de su posición natural, hizo raya en defensa.

El baby boom en el Zaragoza incide en el valor de la cantera y de su labor mesiánica en el club a lo largo de las últimas temporadas, marcadas todas ellas por una agonizante lucha por evitar el descenso y la desaparición del fútbol profesional. Primero fueron Francés, Azón y Francho, luego llegaron Liso o Pau Sans y ahora emergen desde abajo otros dos jóvenes valores convertidos ya en unos de los principales activos de la entidad.

10 millones

De hecho, y más allá de la controvertida compra de los derechos de Bazdar, las dos únicas operaciones realizadas durante el curso por el Real Zaragoza han tenido a Gomes y Saidu como protagonistas. Y es que ambos han firmado ya sendos contratos profesionales destinados a blindar su estancia en el club aragonés ante la estrecha vigilancia a la que vienen estando sometidos desde otros equipos muy interesados en hacerse con sus servicios.

Pero ninguno de ellos se moverá, al menos de momento, salvo que alguien realice una apuesta irrechazable. De momento, su nuevo contrato profesional incluye una cláusula de rescisión de 10 millones de euros mientras el Zaragoza siga en Segunda y del doble en caso de ascenso a Primera División.