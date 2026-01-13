Keidi Bare, por reparto de cargas, único de los tocados en Santander que empieza la semana fuera del grupo en el Real Zaragoza

Buenas noticias en la vuelta al trabajo del Real Zaragoza tras la jornada de descanso concedida el lunes por el cuerpo técnico. Y es que, a pesar de que varios jugadores acabaron tocados el partido ante el Racing y que, de hecho, varios de ellos no pudieron terminar y tuvieron que ser sustituidos, casi todos ellos se han ejercitado con normalidad en la primera sesión de la semana para comenzar a preparar el encuentro del sábado contra la Real Sociedad B.

Solo Keidi Bare, por reparto de cargas, ha trabajado fuera de un grupo en el que sí han estado Insua, Tasende y Kodro. Todos ellos tuvieron que ser relevados durante el encuentro frente al Racing y el albanés, de hecho, se quedó en el vestuario en el descanso aquejado de molestias físicas que arrastra desde la pasada semana y que, en principio, no deberían poner en peligro su presencia el sábado en el Ibercaja Estadio.

Por su parte, Insua, que jugó en Santander con un esguince de tobillo, entrena con normalidad, al igual que Tasende y Kodro, por lo que todos ellos estarán disponibles para Sellés. También, en principio, Álex Gomes, que se encuentra concentrado con la selección española sub-18 para disputar este miércoles un amistoso ante Italia. El defensa aragonés, que tampoco pudo acabar el partido en El Sardinero por una sobrecarga en el gemelo, regresará el jueves a Zaragoza. No lo hará Kosa, ausencia en el entrenamiento junto a los lesionados Paulino y Aguirregabiria, que se encuentra en su país ultimando su cesión al Kosice.