La oferta millonaria que prepara el Genoa por Kervin Arriaga, al que el Real Zaragoza renunció por 400.000 euros

Kervin Arriaga cambió radicalmente al Real Zaragoza, al que tomó de la mano en la segunda parte del curso pasado para llevarlo a la orilla y dejarlo en Segunda División. Cedido desde el Partizán, la operación incluía una opción de compra para el club aragonés establecida en 400.000 euros, una cantidad que se antojaba asumible en función del rendimiento de un futbolista que fue determinante para que el Zaragoza lograra una salvación que por momentos parecía utópica.

Cuando llegó en enero, en el acuerdo de cesión del mediocentro se estableció una posibilidad de compra por 600.000 euros y el 25% de la plusvalía de una futura venta que era obligatoria en caso de ascenso y opcional si el equipo se quedaba en Segunda. No obstante, a finales de febrero el club aragonés renegoció esas condiciones con el Partizan y llegó a un acuerdo verbal para dejar el precio de esa opción de compra en 400.000 euros más el 25% de la plusvalía de una futura venta. Una cantidad que se ejecutaría en cuanto el Real Zaragoza lograr la permanencia con un primer pago de 300.000 euros y otro de 100.000 más adelante.

Sin embargo, el club aragonés, una vez acabada la campaña, decidió renunciar a esa opción de compra ante la incomprensión general.«Es verdad que en momentos de necesidad o ansiedad se hacen acuerdos, yo los he podido hacer, que ya veremos luego si se pueden asumir. El club se dejó la puerta abierta a que pudiera continuar con nosotros, pero además de valorar lo deportivo también hay que hacer lo mismo con lo económico. Van de la mano», había apuntado días antesTxema Indias, recién llegado al cargo de director deportivo del Zaragoza sobre esa opción de compra firmada meses antes por su antecesor Juan Carlos Cordero: "Si dejamos aquí al chico en la situación actual con el límite salarial como está ahora sería una irresponsabilidad, no estaría actuando bien. No es una situación fácil porque no me sirve tener a un jugador top si los otros 23 son de nivel bajo, porque no estaríamos construyendo una buena plantilla», añadió.

El Zaragoza renunciaba a Arriaga, que se despedía de la afición: "Cuando llegué a Zaragoza el pasado mes de enero no me imaginaba que mi estancia con vosotros sería tan gratificante. Es el momento de despedirme de todos vosotros y lo hago con dos ideas principales: ha sido corto, pero muy intenso. De estos meses me llevo el aprendizaje de ver cómo una afición ama a su escudo y lucha por él de manera incondicional", se despedía el jugador a través de las redes. Pocos días, después, firmaba un contrato con el Levante para cinco temporadas.

Ahora, el rendimiento del Misilito está cerca de llevarle a un nuevo destino. Y es que el Genoa prepara una oferta en torno a los 5 millones de euros para hacerse con sus servicios, lo que multiplica por más de doce aquella cantidad que el Zaragoza debía asumir para fichar en propiedad a un futbolista que también interesa al Atalanta y en la Premier, lo que advierte de que aquella decisión del club aragonés fue, como mínimo, un despropósito.