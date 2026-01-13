Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La plantilla del Real Zaragoza recibe la visita de la AFE de David Aganzo

El sindicato de futbolistas traslada a los jugadores blanquillos las actividades y servicios a su disposición

Los jugadores del Real Zaragoza, con Aganzo, Rivas.

Los jugadores del Real Zaragoza, con Aganzo, Rivas. / AFE

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha visitado a la plantilla del Real Zaragoza, a la que ha trasladado las actividades y servicios que el sindicato pone a su disposición.

El encuentro, publicado por la AFE en sus redes sociales, se ha producido en el vestuario del equipo aragonés, donde el presidente de la asociación, David Aganzo, y el vicepresidente, Diego Rivas, han compartido unos minutos con los zaragocistas, a los que han desaado suerte para el resto de la temporada.

