La plantilla del Real Zaragoza recibe la visita de la AFE de David Aganzo
El sindicato de futbolistas traslada a los jugadores blanquillos las actividades y servicios a su disposición
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha visitado a la plantilla del Real Zaragoza, a la que ha trasladado las actividades y servicios que el sindicato pone a su disposición.
El encuentro, publicado por la AFE en sus redes sociales, se ha producido en el vestuario del equipo aragonés, donde el presidente de la asociación, David Aganzo, y el vicepresidente, Diego Rivas, han compartido unos minutos con los zaragocistas, a los que han desaado suerte para el resto de la temporada.
- El Real Zaragoza se levanta con una exhibición ante el líder en Santander (2-3)
- Willy Agada, opción sobre la mesa del Real Zaragoza para ser el 9 de este enero
- Más valientes que el acero: la crónica del Racing-Real Zaragoza (2-3)
- El Real Zaragoza ya no tiene excedido el límite salarial y negocia con Gomes para seguir con ficha del filial
- Ramón Lozano ultima su marcha del Real Zaragoza y el club prepara una revolución en la Ciudad Deportiva
- Rubén Sellés: «Durante 85 minutos ha sido el día más sólido»
- El mercado del Real Zaragoza. El Racing ficha a otro delantero, pero mantiene la opción de Karrikaburu
- El mercado del Real Zaragoza: el delantero es el objetivo más vital y Karrikaburu se aleja de forma casi definitiva