La plantilla del Real Zaragoza recibe la visita de la AFE de David Aganzo

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha visitado a la plantilla del Real Zaragoza, a la que ha trasladado las actividades y servicios que el sindicato pone a su disposición.

El encuentro, publicado por la AFE en sus redes sociales, se ha producido en el vestuario del equipo aragonés, donde el presidente de la asociación, David Aganzo, y el vicepresidente, Diego Rivas, han compartido unos minutos con los zaragocistas, a los que han desaado suerte para el resto de la temporada.