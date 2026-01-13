Sebastian Kosa se hace 'youtuber' y muestra el Mercadona, sus recetas de cocina o el frío que hace en el Ibercaja Estadio: "¿Por qué se comen las uvas en España?"

Detrás de los futbolistas hay personas y Sebastian Kosa se ha empeñado en mostrar su lado más personal. A falta de minutos, ya que ha sido testimonial en este año y medio en el Real Zaragoza, el central eslovaco se ha abierto un canal de Youtube en el que muestra cómo es su día a día en la ciudad, su vida cotidiana, qué es lo que hace, qué le gusta comer y se graba paseando o comprando. Un futbolista humanizado y lejos de la burbuja que habitualmente acompaña a los jugadores de fútbol. Kosa es un chico normal y así quiere mostrarlo.

El defensa ha subido de momento dos vídeos, ambos en eslovaco salvo un pequeño inciso en español para que el público de Zaragoza pueda entender algo. En el primero se presenta desde el coche antes de empezar su rutina: "Voy a intentar grabar y acercarte a mi día a día. Te llevaré conmigo y veremos qué sale de esto, si será algo útil o no, pero estoy muy emocionado".

Comienza por las inmediaciones del Carrefour del Actur, donde va a por café y cuenta que en el último año se ha acostumbrado a tomar más. Después, al entrenamiento del Real Zaragoza, donde por privacidad no graba mucho, pero sí que muestra la entrada a la Ciudad Deportiva, dónde está el gimnasio, el campo de entrenamiento y su lugar en el vestuario.

De ahí, al Action primero y después al Mercadona, donde graba un poco y después ya en casa muestra lo que ha comprado: verduras, fresas, plátanos, huevos, pechugas de pollo, pechuga de pavo cocida, dátiles y carne picada de pollo. Y después, a cocinarlo en freidora de aire con una camiseta de Star Wars. Al final, agradecimientos: "Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Este vídeo es mi pequeño experimento, quiero salir de la zona cómoda", relata.

El insoportable frío de Zaragoza

En su segundo vídeo, Kosa, desde el coche (en parado) se graba dando la bienvenida al 2026 y deseando "mucha salud, felicidad y tranquilidad" y tras ello se marcha al Ibercaja Estadio, ya que el Real Zaragoza juega frente a Las Palmas y él está fuera de la convocatoria. Llega unos 45 minutos antes, baja a saludar en el calentamiento y después se sube a la tribuna para ver el partido "aunque cayó mucha lluvia y fue difícil seguir el choque hasta el final". De hecho, acaba reconociendo que no soportaba más el frío y que vio el final del partido desde dentro y no desde la tribuna.

Confiesa después sus miedos por "la fina línea" entre lo que se puede compartir y no, porque la gente puede usarlo contra él en caso de hacer un partido malo, por ejemplo, por eso prefiere "grabar los vídeos sin que tengan nada que ver con el fútbol".

Al final, en un paseo por Conde Aranda comenta que este año ha pasado muchos días en Zaragoza por Navidad y "disfruté muchísimo el ambiente". Además, le pregunta a sus seguidores cuál es su momento favorito de la Navidad, cuenta que el día de Reyes no se celebra en Eslovaquia y también pide ayuda a sus seguidores para saber por qué se comen las uvas en España para cambiar de año: "No lo entiendo, eso tampoco lo hacemos en Eslovaquia", concluye.