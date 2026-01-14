Adrián, una opción de futuro para el Real Zaragoza

Adrián Rodríguez podría tener opciones de seguir un año más en el Real Zaragoza, que valora la posibilidad de explotar vías para contar de nuevo con el portero, que tiene dos años más de contrato en el Alavés y se ha integrado muy bien en el club y la ciudad. Si el club vitoriano le abre otra vez la puerta, el Zaragoza valoraría muy positivamente la opción de volver a contar con sus servicios, una posibilidad que contaría, con seguridad, con el visto bueno del futbolista.

Adrián cayó de pie en el Real Zaragoza desde el primer momento. Ha alternado la titularidad con Andrada a lo largo de esta convulsa primera mitad de temporada, y a pesar de no estar jugando ahora después de que su compañero se haya apropiado de la portería, el hispano-argentino cuenta con el aval de sus buenas actuaciones en los diez partidos de Liga y uno de Copa en los que ha sido titular hasta ahora. En ese sentido, el club está muy satisfecho tanto con la calidad como portero de Adrián como con un comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo, lo que le ha llevado a ser uno de los efectivos más queridos en el vestuario.

La sintonía y la conexión entre futbolista y entidad son totales. Adrián, de 25 años, es un portero de presente pero sobre todo de futuro y así lo ha demostrado con buenas actuaciones que, sin embargo, no han servido para mantenerlo bajo palos. Sellés apuesta por la experiencia de Andrada, cuyo juego de pies es clave para facilitar la salida de balón del equipo aragonés. Sin embargo, la suplencia no ha alterado la satisfacción de (y con) Adrián, que en los dos últimos meses tan solo ha jugado dos encuentros (en Copa ante el Burgos y en Liga contra el Cádiz debido a la sanción de Andrada por acumulación de amonestaciones).

Así, la posibilidad de seguir en el Zaragoza la próxima campaña no está, ni mucho menos, descartada a expensas de la decisión tanto del propio club aragonés como, principalmente, del Alavés, con el que el meta tiene dos años más de vínculo contractual. Pero, si la entidad vasca decide abrirle la puerta, ya sea a través de una rescisión o mediante un nuevo préstamo y el Zaragoza decide volver a por él, las opciones de que recalara un segundo año en tierras aragonesas serían considerables.

Porque el club estaría dispuesto a valorar esa vía, si bien el futuro de Adrián ocupa ahora un papel muy secundario en la agenda de Txema Indias, centrado en el actual mercado. Pero la portería será un asunto prioritario en la composición de la futura plantilla ya que tanto Andrada como Adrián están cedidos y, en principio, volverán a sus clubs de origen al término del curso, cuando se habrá resuelto también el destino de un Real Zaragoza que ahora está a tres puntos de la permanencia tras la derrota, el lunes, del Huesca en El Alcoraz contra el Córdoba.

Otros interesados

En todo caso, Adrián, que ha encajado 15 goles en los 10 partidos de Liga que ha disputado, ha llamado ya la atención devarios equipos que se han interesado por su situación y que están decididos a apostar fuerte por su fichaje la próxima temporada si el Alavés vuelve a ponerlo en el mercado. En ese caso, el Zaragoza, si los aragoneses figuran entre los candidatos, sería una opción muy valorada por el futbolista, de 25 años, que debutó en Primera División la pasada temporada con el Alavés, al que llegó en la 19-20 procedente del Albacete, disputando dos partidos.

Hijo de Ernesto Rodríguez, exjugador internacional español de voleibol, Adrián nació en Mallorca, a cuya cantera llegó a los 11 años. A los 13 fichó por el Real Madrid, donde permaneció durante su etapa formativa en las categorías cadete y juvenil para, en el verano de 2019, ser cedido al Albacete B desde el Castilla.

Tras una temporada en el conjunto manchego, Adrián fichó por el filial del Alavés en 2020 tras rescindir el contrato que le unía con el Real Madrid. Hasta el pasado verano, el portero, que es internacional sub-20 con Argentina, permaneció en la entidad vitoriana, en cuyo filial debutó en la 20-21 y en el que completó notables actuaciones que le abrieron la puerta del primer equipo el curso pasado.

El Zaragoza llamó a su puerta en verano y logró adelantarse a otros equipos y consiguió un préstamo por una temporada sin opción de compra.