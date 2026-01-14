Álex Gomes juega 45 minutos en la victoria de España sub-18 ante Italia

Álex Gomes disputó la segunda parte del amistoso de la selección española sub-18 ante Italia que terminó con victoria del combinado nacional por 1-0 gracias a un gol de Pedro Rodríguez, jugador del FC Barcelona.

El canterano del Real Zaragoza salió al descanso al terreno de juego y disputó los segundos 45 minutos como central, su puesto más natural, si bien venía de jugar como lateral derecho en el último encuentro contra el Racing de Santander. De hecho, Rubén Sellés confesó en rueda de prensa que sabía que Gomes podía dar un gran rendimiento como lateral derecho ya que había jugadó ahí con la sub-18. No fue el caso este miércoles.

Gomes se incorporará este jueves a los entrenamientos con el Real Zaragoza y podrá estar a disposición del técnico valenciano para preparar el trascendental choque frente a la Real Sociedad B del sábado.