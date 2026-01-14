Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes

El Real Zaragoza se precipitó a la zona de descenso a Primera RFEF a mitad de septiembre. Desde entonces, la profundidad del socavón en el que cayó ha tenido dimensiones diferentes, la más honda cuando vio la permanencia a nueve puntos, una distancia de largo recorrido para un equipo habituado a perder y al que cada victoria le costaba un esfuerzo colosal. Es decir, la SAD sabe perfectamente que debía reforzar la plantilla en el mercado de enero desde hace aproximadamente cuatro meses dada la magnitud de la crisis a la que se enfrentaba y el tamaño del problema.

Todo ese tiempo ya ha transcurrido. El Zaragoza se fue al descanso por la Navidad a cuatro puntos de la salvación gracias a la mejoría que experimentó por el impacto de la contratación de Rubén Sellés y al crecimiento colectivo e individual que produjo su aterrizaje en el banquillo. Después de la vigésima jornada, la distancia se amplió a seis puntos tras la derrota ante Las Palmas y se quedó en tres después del imponente triunfo en Santander.

Entonces, en septiembre, en octubre, noviembre y diciembre, y ahora, en pleno enero, con la ventana de fichajes abierta desde el día 2 hasta el 2 de febrero, los responsables deportivos del Real Zaragoza sabían y saben de la necesidad de actuar en el equipo para reforzarlo de manera adecuada para ampliar las posibilidades de permanencia a finales de mayo. El equipo aragonés necesitará completar una segunda vuelta de playoff para lograrlo incluso con la palpable y magnífica mejoría que ha experimentado gracias a la mano de Rubén Sellés.

A pesar de que los problemas están localizados e identificados desde hace tiempo, las hojas del calendario de enero han seguido cayendo sin apenas novedades oficiales. Después de la salida de Kosa rumbo al Kosice de Eslovaquia, el club cuenta ya con una ficha libre, a la espera de resolver la situación de Ale Gomes.

La marcha del central rumbo a su país, donde ya se encuentra, ha habilitado el primer hueco. A la par que negocia las llegadas y los acuerdos con las futuras incorporaciones, con un interés muy especial en el nigeriano Willy Agada para el puesto de nueve, la SAD ha enfocado la primera parte de su trabajo en este mercado en cerrar las salidas necesarias para liberar sitio. Le está costando. Una cosa son los deseos y otra, la realidad.

El Real Zaragoza podría haber adelantado esta tarea varias semanas si hubiera decidido lanzarse al vacío y cerrar acuerdos por cerrarlos, apremiado por la necesidad y las prisas. No lo ha hecho porque hasta ahora eran muy gravosos para su economía y no podía permitírselo. Las negociaciones para las salidas de Kosa o Bazdar llevan semanas en marcha, pero la calidad de los acuerdos finales serán fundamentales en un mercado en el que el club va a tener mucho más dinero a perder que a ganar y en el que su objetivo es reducir los daños financieros que produzcan problemas presentes y futuros.

La meta deportiva, acertar con los fichajes. Nadie en la SAD esperaba estar así a estas alturas del campeonato, en una situación muy comprometida en la clasificación y con problemas económicos sobrevenidos e inesperados, como la pérdida de los 700.000 euros de la ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza. Cosas del periodo preelectoral.

Con Kosa, el acuerdo más satisfactorio que el club ha sido capaz de lograr ya está firmado. Con Bazdar siguen las negociaciones para poner fin a su etapa en la ciudad en las mejores condiciones posibles. Por Pau Sans, la SAD ha rechazado una oferta de Polonia por entenderla insuficiente. Dani Gómez sigue teniendo una buena cotización y es fácilmente colocable. Mientras las piezas ajustan, el tiempo pasa. Sellés ha hecho más llevadero este periodo crítico con su buen hacer. La estrategia que el Real Zaragoza está siguiendo en este mercado de enero no es la que hubiera deseado. El club hubiese preferido acelerar los plazos y no ser tan rehén de terceros ni de sus propias penurias clasificatorias, que espantan a muchos jugadores. Lo que la SAD está haciendo es lo único que le ha sido posible hacer. Pero haciéndose valer.