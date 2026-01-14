La gran noche de un exzaragocista: de salida segura a marcar dos goles en Copa del Rey ante el Athletic

Iván Calero firmó una carta de presentación en el Real Zaragoza difícilmente mejorable. Una rueda de prensa de presentación en la que dejó claro que estaba preparado para asumir el reto de vestir la camiseta blanquilla, que si le iba a pesar el escudo no hubiera firmado, una pretemporada esperanzadora y un inicio de temporada más que correcto.

El lateral derecho estaba destinado a ser el dueño y señor de su puesto. Un obrero de Segunda, un currante y un futbolista hecho a sí mismo a base de trabajo. Estaba en su momento de mayor madurez futbolística, pero en el Real Zaragoza poco a poco se le fue nublando el fútbol y acabó señalado. Tampoco su inicio de la presente Liga ayudó.

Finalmente al final del mercado de fichajes, se marchó traspasado a la Cultural Leonesa, no sin culebrón, ya que el jugador estaba camino de León cuando el Real Zaragoza le obligó a darse la vuelta por no llegar a un acuerdo por su finiquito. Se desenquistó la situación tras perdonar parte de dinero y, finalmente, fichó por la Cultural. Un año firmado de tres cumplió tras no cumplir con las expectativas puestas en él.

Pero ahora el de Calero es otro caso de tantos de jugador renacido lejos del peso del Real Zaragoza. Suma 14 partidos en la Cultural, 10 como titular (ha jugado todos menos tres), y este martes, en la Copa del Rey, vivió una noche de ensueño.

No es tan habitual que un lateral meta un gol, pero menos aún que marque dos. Y en un encuentro entre un Segunda y uno de los reyes de Copas, menos todavía. Calero anotó dos tantos, el 1-0 en el minuto 16 tras tirar al palo corto desde dentro del área en una transición; y el 2-1 en el minuto 27, llegando al segundo palo en una contra para rematar a placer. Aunque con suspense, ya que de primeras fue anulado, finalmente subió al marcador al no haber fuera de juego.

El encuentro llegó 3-3 a la prórroga, pero finalmente el Athletic consiguió llevarse el partido con un gol de Unai Gómez en el tiempo extra y además con un jugador menos, ya que fue expulsado Aitor Paredes.