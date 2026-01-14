Keidi Bare y Aguirregabiria se reincorporan a un grupo sin Radovanovic en el entrenamiento del Real Zaragoza
El serbio, con molestias en la zona costal, Paulino y Álex Gomes, con la selección, ausencias en la sesión
Keidi Bare, que el martes no se ejercitó con el grupo por reparto de cargos, y Aguirregabiria han vuelto al grupo en el entrenamiento de este miércoles del Real Zaragoza. La sesión, en la que también ha estado Pau Sans, ha contado con las ausencias del lesionado Paulino y de Radovanovic, con molesitas en la zona costal, y de Álex Gómez, que juega este miércoles un amistoso con la seleción española sub-18 ante Italia.
De este modo, Rubén Sellés continúa recuperando efectivos de cara al crucial partido de este sábado (18.30 horas) en el Ibercaja Estadio ante la Real Sociedad B, que ya derrotó al Zaragoza (1-0) en la primera jornada del curso y que se encuentra a tres puntos de los aragoneses, que alcanzarían a los donostiarras en la clasificación en caso de sacar adelante el primero de los dos encuentros consecutivos que afrontan en casa. El siguiente será frente al Castellón, la revelación del campeonato.
