El Real Zaragoza se conjura para salir del descenso en las dos próximas jornadas en casa: Sí se puede

En esta montaña rusa en la que el Real Zaragoza ha convertido la temporada, ahora toca subidón. La espectacular victoria lograda en feudo del líder ha supuesto una ingente dosis de moral y confianza para un equipo aragonés que ha pasado del riesgo de situarse a nueve puntos de la permanencia a quedarse a solo tres, una diferencia que se propone enjugar a corto plazo.

Porque el vestuario zaragocista se propone salir de ese pozo, donde permanece desde la quinta jornada, en las dos próximas jornadas. Para ello apela a una obligada redención en el Ibercaja Estadio, donde no carbura a pesar de las dos victorias consecutivas que logró ante Huesca (1-0) y Leganés (3-2) con Sellés al mando (el técnico valenciano había perdido contra el Deportivo en su primer duelo como local). Sin embargo, las últimas derrotas (1-2 frente a Cádiz y UD Las Palmas) devolvieron los fantasmas y convirtieron al Zaragoza en el peor local de toda la categoría, con tan solo 8 puntos sumados sobre 30 posibles, los mismos que atesora el Mirandés (también de exilio durante casi toda la primera vuelta debido a las obras de Anduva), si bien los números, casi idénticos con dos victorias, otros tantos empate y seis derrotas en ambos casos, son aún peores en el caso de los aragoneses, que han marcado los mismos tantos (8) en casa que el cuadro jabato pero que ha encajado uno más (18 del Zaragoza, el segundo local más goleado de Segunda solo peor que el Albacete, por 17 del Mirandés).

Así que ese propósito de enmienda y el objetivo de revertir al fin una de las peores trayectorias en casa en toda la historia moderna del club, se antojan obligados para que el vestuario consiga ese propósito de acabar con una estancia en puestos de descenso que se prolonga ya desde hace ya cuatro meses. En todo caso, solo un milagro podría sacar al Zaragoza de las cuatro últimas posiciones este fin de semana, ya que, para abandonar el descenso, el equipo de Sellés debería ganar por al menos siete goles a la Real Sociedad B.

Cuatro meses acumula ya el equipo aragonés en puestos de descenso a Primera RFEF

Porque el conjunto blanquillo, penúltimo a dos puntos del Granada y a tres del Huesca y la Real Sociedad B, que marca justo el límite del descenso, igualaría a puntos con los vascos en caso de ganar el duelo del sábado, pero, aunque los aragoneses lograran llevarse el average (perdieron por la mínima enel estreno liguero en Anoeta), un triple o cuádruple empate a 23 puntos no le sacaría todavía de abajo ya que siguen contando los generales al no haberse disputado todos los duelos cruzados entre los cuatro implicados. Y ahí el equipo aragonés sale perdiendo siempre.

Porque la Real Sociedad B tiene ahora mismo un -2, el Huesca un -10, el Granada un -4 y el Real Zaragoza un -14. Es decir, para ser el primero del pelotón tendría que golear a la Real Sociedad y ganarle por al menos 7 goles de diferencia; y que el Granada perdiera su partido, sin que le valiera el empate.

En definitiva, el Real Zaragoza tiene que ganar su partido sí o sí porque es un rival directo, al que igualaría a puntos, y se juega de paso el average, pero todavía no va a salir del descenso salvo milagro improbable, ya que desde los años 50 no se da una victoria por 7 goles de diferencia. Por 6 sí, el año pasado entre el Racing de Santander y el Racing de Ferrol (6-0), pero no por 7. Ahora bien, en caso de triunfo, la semana que viene sí que tendría muchísimas opciones de salir de la quema.

Es ahí, en el duelo frente al Castellón, donde el vestuario fija el objetivo de escapar de una vez de las tinieblas. El primer paso, y seguramente el más difícil, lo dio el pasado sábado al ser capaz de derrotar a domicilio al Racing, líder de Segunda. Pero ahora llega una reválida de una relevancia todavía mayor, ya que está en juego no retroceder todo lo avanzado y establecer una dinámica nueva sobre la que consolidar el resto del curso.

Para ello, se impone hacer, de una vez, una fortaleza del Ibercaja Estadio, donde apenas ha sido capaz de ganar dos partidos y donde reside, sin duda, la clave de la salvación. Más fuerte como visitante (12 puntos) que ante su gente, el Zaragoza se conjura para salir por fin de un túnel en el que sigue atrapado y del que busca una huida de la mano, por supuesto, de su gente.