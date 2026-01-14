La redención de Tasende en el Real Zaragoza

Hasta hace un mes, Dani Tasende estaba relegado a una suplencia a la que parecía destinado durante el resto del curso. Hasta hace tres jornadas, cuando fue titular en Burgos a las puertas de Navidad, nunca había formado en la foto inicial desde que Sellés tomó el mando. Pomares era el lateral izquierdo titular para el valenciano que, sin embargo, lo dejó en el banquillo en El Plantío para entregar el costado, por primera vez, a Tasende, que afrontaba la gran ocasión para recuperar el puesto. Y la aprovechó. Tres jornadas consecutivas lleva el gallego en una alineación de la que amenaza con no volver a apartarse. Para ello, el defensa está exhibiendo, seguramente, la mejor versión desde que llegó al Zaragoza, sustentada, principalmente, en una evidente mejoría defensiva.

En este sentido, el propio futbolista admitió públicamente esa evolución en una rueda de prensa ofrecida la semana pasada: «Intento mejorar todos los días y el míster me está ayudando mucho en defensa. A nivel personal he notado que defensivamente estoy mejorando más. Intentaré seguir mejorando porque al final lo primero que tiene que hacer un lateral es defender, antes que atacar», reveló el defensa, que se está mostrando mucho más disciplinado tácticamente, sin que eso le haya afectado a su verticalidad y capacidad de llegadas, las mejores virtudes del jugador zaragocista.

De hecho, Tasende acumula dos asistencias consecutivas en los últimos partidos. Especialmente relevante fue la que dio a Kodro el sábado en Santander para que el delantero lograra el tercer tanto de su cuenta particular. La internada del gallego desde la izquierda hasta línea de fondo culminó con un centro medido al bosnio, cuyo desmarque despistó a los centrales del Racing. Un bonito remate lejos del alcance de Ezkieta encarriló una victoria fundamental para los aragoneses, que enlazaron su cuarta salida consecutiva sin perder (dos victorias y dos empates).

La jornada anterior, el lateral también había sido protagonista al asistir también a Kodro en el tanto zaragocista ante Las Palmas, si bien el ariete tuvo que rematar en dos ocasiones ya que su cabezazo a centro medido de Tasende se estrelló inicialmente en el portero rival

Espina quitada

El triunfo en tierras cántabras sirvió, además, para que Tasende se quitara otra espina. Y es que, con él en el once, el Zaragoza nunca había ganado hasta entonces. Seis derrotas y un empate (el sumado a última hora en Burgos) completaban el balance como titular del gallego, que en Santander acabó al fin con ese mal fario.

La redención de Dani se enmarca entre los méritos que acumula Sellés en una hoja de servicios en la que la recuperación de jugadores importantes ocupa un lugar prioritario. El defensa, al igual que Keidi Bare entre otros, está ofreciendo su mejor versión con el técnico valenciano, lo que redunda en beneficio de un Zaragoza en el que Tasende es ahora una pieza clave.

El curso pasado, el gallego participó en 34 partidos, de los que fue titular en 27. Esta campaña, apenas ha figurado ocho en el once y en la mitad de ellos ha jugado el partido completo.